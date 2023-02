Livre no mercado desde que deixou o Orlando City, dos Estados Unidos, em novembro do ano passado, e sem futuro definido, o atacante Alexandre Pato começou a usar, na segunda-feira, as dependências do São Paulo para se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. O jogador de 33 anos optou por fazer o tratamento no CT da Barra Funda por ainda ter bastante carinho pelo time tricolor, defendido por ele entre 2014 e 2015 e entre 2019 e 2020.

“Eu sinto que aqui é a minha casa. Tenho um carinho muito grande por todo mundo que trabalha aqui, o pessoal em si, e o Reffis é muito bom”, disse Pato em entrevista à SPFC Play. “Estou feliz de reencontrar todo mundo, conhecer caras novas, é sempre o mesmo carinho. Feliz de voltar, fazer esse tratamento. O São Paulo abriu as portas também para que eu pudesse fazer este tratamento”, completou.

A última passagem de Pato pelo São Paulo terminou em agosto de 2020, quando os dois lados decidiram rescindir o contrato em razão de um desgaste causado pela dificuldade de clube em arcar com o alto salário do atleta durante a pandemia de covid-19. Depois, o atacante foi para o Orlando City. Em setembro do ano passado, sofreu a lesão que o tirou dos gramados temporariamente.

“No início de setembro, tive uma lesão, que é a lesão de cruzado do joelho direito. Infelizmente, tive. Nunca pensei que iria machucar o joelho e acabou acontecendo. Dia 7 (de fevereiro), completou cinco meses. Estou em um estágio bom, em que eu teria que achar um lugar para fazer a parte de fisioterapia e reabilitação para, no próximo passo, ir para o campo”, explicou.

O São Paulo publicou fotos de Pato no CT, uma delas conversando com o técnico Rogério Ceni, que ainda era goleiro do time tricolor durante a primeira passagem do atacante. Dos jogadores do atual elenco são-paulino, Pato também tem amizade com Jhegson Méndez, ao lado de quem atuou no Orlando City.