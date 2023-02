O volante Patrick de Paula está fora da atual temporada. Depois de prometer uma volta por cima na carreira em 2023, uma grave lesão no joelho vai obrigá-lo a passar por cirurgia e ele só voltará a defender o Botafogo em 2024.

Depois de vaias e a reserva no ano passado, o volante prometeu que se empenharia por um 2023 diferente e vinha se destacando nos jogos do Botafogo. Mas o jogador acabou sendo mais uma vítima do castigado gramado do Estádio Mané Garrincha, onde os clubes cariocas estão mandando alguns jogos. O volante saiu de campo chorando no domingo após romper o ligamento do joelho esquerdo.

“O atleta Patrick de Paula realizou exames médicos após lesão no joelho esquerdo no último jogo, em Brasília, que confirmaram a necessidade de cirurgia”, informou o Botafogo nesta terça-feira. “A recuperação vai se estender durante toda a temporada. Patrick está sendo assistido pelo Departamento Médico do Clube e agradece as mensagens de apoio recebida nos últimos dias.”

O técnico Luis Castro não poupou críticas ao estado do gramado do Mané Garrincha e pediu responsabilidade para quem agenda jogos para o local. Pra ele, a lesão foi “culpa do péssimo gramado.”

Por outro lado, o Botafogo terá o retorno do zagueiro Philipe Sampaio, que sofreu uma síncope (perda de memória) no jogo contra o Vasco. “Ele realizou todos os exames necessários para o seu retorno à prática do futebol sem restrições”, afirmou o Botafogo.