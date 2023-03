O Campeonato Paulista da Série A2 teve, neste sábado à tarde, a sua 15.ª rodada, que definiu os confrontos das quartas de finais, com os dois últimos classificados e também os dois clubes rebaixados. Oeste e Comercial ficaram com as últimas vagas no G-8 – zona de classificação – e se juntaram a Ponte Preta, Novorizontino, Noroeste, XV de Piracicaba, Portuguesa Santista e Velo Clube. Enquanto isso, São Caetano e Lemense foram rebaixados à Série A3.

Com 36 pontos, a Ponte Preta irá enfrentar o oitavo colocado Comercial, que se classificou mesmo com a derrota diante do Rio Claro, por 2 a 0. O Oeste, outro time que garantiu vaga neste sábado, terminou em sétimo e irá enfrentar o vice-líder Novorizontino, que fez 1 a 0 no Juventus.

O Noroeste, derrotado pela própria Ponte Preta por 2 a 0, terminou em terceiro com 26 pontos e irá pegar o Velo Clube nas quartas de final. Por fim, o quarto colocado XV de Piracicaba irá ter a Portuguesa Santista, quinto colocado, pela frente no mata-mata.

As quartas de final, assim como semifinais e final, serão disputadas em jogos de ida e volta, onde o time de melhor campanha tem a vantagem de decidir em casa. Mas, em caso de igualdade no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis. As datas e horários dos duelos das quartas de final serão definidas e confirmadas no começo da semana pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

RODADA

O Oeste conseguiu a sua vaga ao empatar por 1 a 1 com a Portuguesa Santista, terminando em sétimo lugar com 21 pontos, enquanto a equipe de Santos ficou em quinto, com 24. O Comercial foi derrotado por 2 a 0 pelo Rio Claro, mas conseguiu avançar em oitavo, com 19 pontos. O Rio Claro se despede em décimo, com 18 pontos.

O Juventus, que tinha chance de acesso, perdeu para o Novorizontino, vice-líder com 29 pontos. O Primavera também estava sonhava com a vaga, mas empatou em casa com o Taubaté por 1 a 1 e ambos estão eliminados.

O São Caetano foi derrotado pelo Linense, por 2 a 0, em Lins, e ficou em 15.º e penúltimo lugar, com 12 pontos, sendo rebaixado. O Lemense foi o outro time a cair, depois de perder em casa o confronto direto com o Monte Azul, por 2 a 0, e ficou com 11 pontos. Com isso, o Monte Azul se livrou da queda, em 14.º com 14 pontos.

A Ponte Preta melhorou ainda mais sua campanha ao vencer o Noroeste por 2 a 0. Assim, chegou a 36 pontos na liderança, contra 26 do adversário, que ficou em terceiro lugar. O XV de Piracicaba venceu o Velo Clube por 1 a 0 e terminou em quarto lugar com 25 pontos, contra 21 do adversário, que ficou em sexto.

Confrontos das quartas de final:

Ponte Preta x Comercial

Novorizontino x Oeste

Noroeste x Velo Clube

XV de Piracicaba x Portuguesa Santista

Confira os resultados da 15ª rodada:

Primavera 1 x 1 Taubaté

Novorizontino 1 x 0 Juventus

Lemense 0 x 2 Monte Azul

Linense 2 x 0 São Caetano

Oeste 1 x 1 Portuguesa Santista

Ponte Preta 2 x 0 Noroeste

Rio Claro 2 x 0 Comercial

XV de Piracicaba 1 x 0 Velo Clube