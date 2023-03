Depois do duelo entre Velo Clube e Noroeste ter aberto as disputas da rodada de ida das quartas de final do Paulista A2 na noite desta sexta-feira, outros três jogos movimentam o mata-mata neste final de semana. Destaque para a Ponte Preta, que liderou boa parte da primeira fase, e agora busca sair de Ribeirão Preto em vantagem rumo às semifinais.

A partir de agora, porém, é um ‘novo campeonato’. Agora os confrontos serão disputados no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta, que terão Árbitro de Vídeo, o famoso VAR. O clube de melhor campanha tem a vantagem apenas de decidir o segundo jogo em casa, mas em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga irá para os pênaltis. Apenas os dois finalistas garantem acesso para a elite do Paulistão em 2024.

Fora de casa, a Ponte Preta visita o Comercial, no Estádio Palma Travassos, às 16h. O time de Campinas terminou isolado na primeira colocação com 36 pontos. Em 15 jogos foram 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Além disso, teve o melhor ataque, com 29 gols marcados.

Como os duelos foram decididos por campanhas, a Ponte Preta pega o Comercial que passou em oitavo lugar, com 19 pontos, mesmo vindo de três jogos sem vitória. O time de Ribeirão Preto ficou empatado em número de pontos com o Primavera e só avançou por conta dos critérios de desempate. O jogo de volta deste confronto será disputado na terça-feira (21), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h.

Mais cedo, às 11h da manhã, quem entra em campo será a Portuguesa Santista que recebe o XV de Piracicaba, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. As duas equipes fizeram campanhas parecidas na primeira fase, mas chegam em momentos diferentes dentro da competição.

Embalado por cinco vitórias seguidas, o XV de Piracicaba terminou na quarta posição com 25 pontos. Já a Portuguesa Santista, que chegou a ficar boa parte do torneio na vice-liderança, perdeu força na reta final e vem de cinco jogos sem vitória. Mesmo assim, avançou em quinto, com 24. O jogo de volta será disputado em Piracicaba, às 20h30, de quarta-feira (22).

Por fim, as disputas da rodada de ida das quartas de final, serão encerradas no domingo, às 18h, com o confronto entre Oeste e Novorizontino, na Arena Barueri. O time visitante terminou na segunda colocação com 29 pontos e na primeira fase, foi o único time que conseguiu vencer a líder Ponte Preta.

Já o Oeste, chega em uma série invicta que já dura seis jogos e depois de brigar contra a zona de rebaixamento, avançou na sétima colocação com 21 pontos e quer seguir crescendo na hora certa. O jogo de volta será realizado na quarta-feira (22), às 18h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS QUARTAS:

Sábado

11h

Portuguesa Santista x XV de Piracicaba

16h

Comercial x Ponte Preta

Domingo

18h

Oeste x Novorizontino