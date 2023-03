O Campeonato Paulista de 2023 repetirá uma circunstância que não acontecia no torneio estadual desde 1985. Há 38 anos, apenas uma equipe grande de São Paulo chegou às semifinais do torneio, fato que se repete na atual edição depois das eliminações de São Paulo e Corinthians e da não classificação do Santos.

Neste ano, Palmeiras, Ituano, Água Santa e Red Bull Bragantino disputarão vaga na decisão do Paulistão. Corinthians e São Paulo caíram nas quartas e nos pênaltis contra os rivais de Itu e Diadema, respectivamente. Já o Santos não se garantiu nem na fase de grupos. Dos quatro grandes de São Paulo, o time da Vila teve a pior campanha.

Em 1985, o São Paulo foi o único dos considerados grandes a chegar às semifinais do Estadual. No entanto, não estava sozinho como representante da capital, tendo a Portuguesa como desafiante. À época, a Lusa tinha uma equipe competitiva, capaz de rivalizar com os poderosos Palmeiras, Corinthians e Santos.

O São Paulo tinha também uma equipe muito forte, que despontava sob o comando do técnico Cilinho. Apelidado de ‘Menudos do Morumbi’, o time tricolor marcou época com os jovens Müller, Sidney e Silas, além dos experientes Careca, Pita e Paulo Roberto Falcão. ‘Menudos’ foi um grupo musical de Porto Rico com cinco garotos que cantavam e dançavam. Ricky Martin foi o mais bem sucedido deles. Foi uma febre no Brasil na década de 1980.

O TORNEIO

Na primeira fase do Paulistão de 1985, 20 equipes se enfrentaram em turno e returno. Atualmente, o Estadual tem 16 times participantes. Os campeões de cada um dos turnos teriam a companhia das outras duas melhores campanhas na semifinal. A Portuguesa venceu o primeiro turno, deixando São Paulo (2º) e Corinthians (3º) para trás. O Santos terminou em 6º lugar, enquanto o Palmeiras foi apenas o 12º.

No segundo turno da competição, o São Paulo deu o troco na Lusa e ficou com a primeira posição, deixando a equipe rubro-verde como vice-líder. O Palmeiras se recuperou parcialmente e finalizou a etapa em 5º. O Santos foi 8º, e o Corinthians, 14º.

Guarani e Ferroviária totalizaram a terceira e quarta melhores campanhas somando os pontos dos dois turnos. Assim, ficaram definidas as semifinais daquela edição: Portuguesa x Ferroviária e São Paulo x Guarani.

SEMIFINAIS

São Paulo e Guarani anteciparam na semifinal do Paulistão o que seria a final do Campeonato Brasileiro do ano seguinte, de 1986. O vencedor foi o mesmo São Paulo. Após empate por 1 a 1 no Brinco de Ouro da Princesa, o time do Morumbi emplacou um 3 a 0 sobre o rival bugrino e garantiu lugar na decisão.

Na outra chave, o cenário foi semelhante. Ferroviária e Portuguesa empataram em Araraquara por 2 a 2, e a Lusa conseguiu depois a vaga ao vencer por 2 a 0 no jogo de volta.

FINAL

As finais foram disputadas no Estádio do Morumbi e estiveram rodeadas de polêmica por causa da arbitragem. Houve ameaças de suspensão do jogo, que não contou com televisionamento. À época, os presidente da FPF, José Maria Marin, do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, e da Portuguesa, Oswaldo Teixeira Duarte, divergiam quanto à indicação do árbitro para a final. Por fim, o novato Antonio de Paula e Silva foi o escolhido.

Na ida, mando de campo rubro-verde, mas vitória tricolor por 3 a 1. Darío Pereyra e Careca, duas vezes, deixaram o São Paulo em vantagem. A Portuguesa, comandada por Jair Picerni, descontou no fim, com Jorginho.

Na partida de volta, quase 100 mil pessoas lotaram a casa são-paulina. No campo, o jogo foi mais parelho, mas o dono da casa voltou a ganhar. Sidney abriu o marcador para o São Paulo. Esquerdinha empatou ainda no primeiro tempo, mas Müller garantiu o troféu tricolor na etapa final.