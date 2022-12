Divulgação/Fluminense/Lucas Merçon/FFC – Ganso

O Fluminense anunciou, neste domingo, a renovação do contrato do meia Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 assinou a prorrogação do vínculo, que se encerrava em 2023 e agora vai até o fim de 2025.

Um dos destaques da equipe das Laranjeiras no Campeonato Brasileiro deste ano, Ganso se encaixou muito bem no esquema tático imposto pelo técnico Fernando Diniz. Com isso, o meia colaborou com nove gols e nove assistências na campanha, que levou o time tricolor a alcançar o terceiro lugar, com 70 pontos, ficando atrás apenas do campeão Palmeiras (81) e do Internacional (73).

Com passagens por Santos, São Paulo, Sevilla (ESP) e Amiens (FRA), o camisa 10 possui 160 jogos pelo Fluminense, com 18 gols e 14 assistências.

Em 2022, o habilidoso canhoto atuou 57 vezes, com 107 passes decisivos, 89% de acerto no passe, 67% acerto no passe longo, 62 desarmes e 217 bolas recuperadas, de acordo com estatísticas do SofaScore.

Para a temporada de 2023, o grande objetivo do Fluminense e de Paulo Henrique Ganso é uma bela campanha na Copa Libertadores. Além de renovar com Ganso, a diretoria já anunciou também a permanência de Diniz e do atacante Germán Cano, artilheiro do Brasileirão, com 26 gols. No ano, o argentino marcou 44 vezes.