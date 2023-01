Homenagem a Pelé (Crédito: Divulgação/CBF)

A sede da Confederação Brasileira de Futebol foi decorada com um gigantesco banner em homenagem ao Rei Pelé. O painel é formado pela famosa foto do craque abraçando o Furacão Jairzinho na Copa do Mundo de 1970 e tem a palavra “Eterno” no topo. A instalação na Casa do Futebol Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), foi feita neste sábado (31).

A CBF decretou luto de uma semana no futebol brasileiro no dia da morte de Pelé e todas as bandeiras da sede foram postas a meio mastro. Em competições organizadas pela CBF, a Pré-Copa do Nordeste 2023 seguirá a medida do minuto de silêncio ofertada pela FIFA na última sexta-feira (30). A rodada de estreia do torneio, que prevê oito partidas, será na próxima quinta-feira (5).