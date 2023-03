Em um treino classificatório onde o improvável acabou sendo decisivo, a Red Bull garantiu a pole do GP da Arábia Saudita, mas não com o seu melhor piloto. Sergio Perez garantiu o posto nobre do grid com o tempo de 1min28s265 depois de ver o seu companheiro Max Verstappen abandonar a disputa durante o Q 2 por causa de um problema mecânico. Essa é a segunda pole da carreira do mexicano.

Apesar de ter feito o segundo melhor tempo no grid, Leclerc não larga na primeira fila. Punido por usar o terceiro controle eletrônico, o monegasco sai na parte intermediária. Assim, a primeira fila vai ter Sergio Perez e Fernando Alonso. Na segunda fila, saem George Russel, da Mercedes e Carlos Sainz, da Ferrari.

A surpresa foi um problema no carro de Verstappen, que o obrigou a abandonar a pista e seguir para os boxes. Ele teve uma falha na transmissão do RB19, larga em 15º lugar e vai ter de apostar em uma corrida de recuperação. Líder do Mundial de Pilotos após vencer o GP do Bahrein, o holandês agora vai se reunir com os mecânicos da Red Bull para arrumar o carro visando a prova deste domingo.

Lewis Hamilton bem que tentou brigar com o pelotão de frente, mas terminou o classificatório apenas com o oitavo melhor tempo. O Grande Prêmio da Arábia, segunda etapa do circuito de Fórmula 1 acontece neste domingo, às 14 horas, com transmissão da TV Bandeirantes.

Confira o grid de largada para o GP da Arábia Saudita:

1.º – Sérgio Perez (MEX/Red Bull), em 1min28s265

2.º – Charles Leclerc(MON/Ferrari), em 1min28s420

3.º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min28s730

4.º – George Russell (ING/Mercedes), em 1min28s857

5.º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min28s931

6.º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min28s945

7.º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min29s078

8.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min29s223

9.º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min30s243

10.º – Pierre Gasley (FRA/Alpine), em 1min29s357

——————————————————–

11.º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min29s547

12.º – Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), em 1min30s654

13.º – Kevin Magnussen (DINI/Haas), em 1min29s744

14.º – Valteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min29s929

15.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull) em 1min28s761

———————————————————

16.º – Yuki Tsunoda (JAP/Alpha Tauri), em 1min29s939

17.º – Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min29s994

18.º – Nick de Vriesi (HOL/Alpha Tauri), em 1min30s244

19.º – Lando Norris (ING/McLaren), em 1min30s447

20.º – Logan Sargeant (EUA/Williams), em 2min08s510