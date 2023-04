O Philadelphia 76ers encerrou a primeira fase dos playoffs da Conferência Leste em grande estilo. Em partida realizada neste sábado, os Sixers derrotaram o Brooklyn Nets por 96 a 88 e encerraram a série de partidas decisivas com quatro vitórias em quatro confrontos.

O triunfo veio mesmo com o desfalque e Joel Embiid, lesionado. O destaque da partida ficou por conta de Tobias Harris, que anotou 25 pontos na partida. James Harden e Tyrese Maxey foram outros destaques na atuação que garantiu a equipe na sequência da competição.

Feliz com o resultado, Tyrese Maxey dedicou o resultado a Embiid, que mesmo fora de ação, foi importante no sentido de encorajar o time. “O Joel é o líder dessa equipe. Tudo começa por ele. Antes da partida, ele reuniu o grupo e nos desejou boa sorte. É algo que apreciamos e precisamos”, afirmou o armador.

Com 25 pontos e 12 rebotes, Tobias Harris também fez a diferença no confronto que garantiu a classificação do Philadelphia no triunfo sobre os Nets. James Harden não ficou atrás nessa lista de destaques, com 17 pontos, onze assistências e ainda oito rebotes, ele falou que o resultado ajuda o grupo a manter o moral elevado para as partidas decisivas.

“Vencer hoje foi muito importante para manter o gigante saudável. Essa é a principal prioridade. Temos que manter o nível de concentração para conseguir repetir essas atuações e buscar os nossos objetivos”, comentou o ala e armador.

No jogo, os Nets imprimiram um ritmo forte nos dois primeiros quartos da partida a fim de abrir uma vantagem no placar. Com Spencer Dinwiddie liderando a equipe, a equipe do Brooklyn encerrou a primeira parte com oito pontos de frente (48 a 40).

Na volta para a segunda etapa, no entanto, o ritmo não se manteve e foi o momento de James Harden chamar a responsabilidade para ditar o ritmo da equipe, recolocar os Sixers no jogo e comandar a vitória que valeu a classificação. Com a vaga garantida, a equipe agora aguarda a definição do confronto entre Boston Celtics e Atlanta Hawks para conhecer o seu adversário na sequência da NBA.