O empate de 1 a 1 arrancado nos acréscimos contra a poderosa Inglaterra em Wembley, e a vitória convincente desta terça-feira, diante da Alemanha, em Nuremberg, fizeram a técnica Pia Sundhage aprovar o desempenho da seleção brasileira feminina nesta preparação visando a Copa do Mundo.

A treinadora valorizou o resultado diante das duas seleções europeias e gostou da maturidade apresentada pelas suas jogadoras. “Acho que esse jogo foi um dos melhores que nós fizemos considerando também uma parte do confronto contra a Inglaterra. Estamos jogando bem na defesa e, principalmente, no ataque”, disse.

A personalidade do time também foi valorizada pela comandante que, por vezes, ressalta a importância de trabalhar a confiança de seu elenco quando têm pela frente adversárias mais fortes.

“Ganhamos mais confiança, inclusive eu mesma. As jogadoras abraçaram as ideias e nós confiamos nas atletas. Temos um elenco coeso. Isso é o que conseguimos formar recentemente com o nosso trabalho”, comentou.

A atacante Ary Borges, uma das destaques da equipe, falou da importância que o resultado representa nesta fase de preparação. “Essa vitória significa reafirmação do nosso trabalho. A gente vem em uma crescente muito bacana, só que não conseguíamos ganhar os jogos. Jogava muito bem, mas não convertia isso em vitória. Esses resultados nos passam mais confiança”, analisou.

Com a missão cumprida, a atacante espera agora manter esse espírito para a seleção brasileira seguir evoluindo. “Vamos sair daqui com o pensamento de que chegamos muito fortes para a Copa do Mundo. Esses resultados fazem com que as adversárias nos olhem com muito mais respeito”, disse a jogadora.