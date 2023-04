Ricardo Zonta (Crédito: Divulgação/José Mario Dias)

A Shell foi representada por Ricardo Zonta no primeiro pódio da temporada 2023 da Stock Car.

O piloto curitibano da equipe Shell-RCM largou em terceiro lugar e terminou a primeira corrida da rodada dupla em Goiânia na mesma posição.

Ele completou a segunda prova em 17º e aparece em sexto na classificação do campeonato, com 26 pontos.

O Toyota Corolla #10 tracionou bem na largada e tomou a primeira curva logo atrás do pole position, Bruno Baptista.

Na primeira parte da prova, Zonta e seu companheiro de equipe trocaram pushes, usando o botão de ultrapassagem em voltas alternadas. O piloto Shell ainda utilizou o Fan Push antes da abertura da janela de pitstops obrigatórios, inaugurada na volta 8.

Zonta entrou nos pits uma volta depois de Bruno, mas a parada de box de Daniel Serra foi mais eficiente. Serra saiu na liderança, Bruno em segundo e Zonta em terceiro.

Eles levaram a corrida até o final nesta ordem.

Na prova do grid invertido, Zonta partiu da oitava posição e foi atingido por concorrentes logo na largada. Seu carro perdeu performance como consequência. Ele então acabou lutando fora do top10, recebendo a bandeira quadriculada em 17º.

A próxima etapa da Stock Car acontece em Interlagos, nos dias 22 e 23 de abril.

“A gente teve um carro muito estável, constante e rápido. Na primeira corrida foi difícil, pois vinha trocando pushes toda volta. Estava na estratégia para, quando ele parasse no box, usar o botão de ultrapassagem e tentar ganhar a posição no fim da janela de pits. Mas infelizmente na hora em que estava indo para a volta de entrar no box, com o push, fui atrapalhado por outro piloto que nem estava na disputa da corrida. Essa atitude me fez perder mais de um segundo, jogando fora a chance de voltar da parada na frente dos dois pilotos que terminaram à minha frente. Mas não posso reclamar, pois é importante começar o ano com um pódio e uma boa pontuação. Na corrida 2 o pessoal estava muito agressivo, bateram demais no meu carro e acabei perdendo posições.

De todo modo foi uma estreia positiva e agradeço a todos que votaram no Fan Push, garantindo ao nosso carro um push adicional neste domingo”, disse Ricardo Zonta.

Stock Car 2023 – Campeonato (top10)

1 Daniel Serra 43 pontos

2 Thiago Camilo 39

3 Ricardo Mauricio 34

4 Bruno Baptista 28

5 Nelson Piquet Jr 28

6 Ricardo Zonta 26

7 Marcos Gomes 26

8 Rubens Barrichello 25

9 Allam Khodair 22

10 Gabriel Casagrande 19