O piloto Aleis Loprais, da República Checa, usou as redes sociais para lamentar o acidente que terminou com a morte de um turista italiano durante a nona etapa do Rally Dakar, disputada entre Riad e Haradh, na Arábia Saudita. O competidor acabou atropelando o homem, que não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital.

Em vídeo publicado no Facebook, Loprais, visivelmente emocionado, afirma que em nenhum momento avistou a vítima antes do atropelamento. Segundo o piloto, ele foi informado de que o homem tinha 69 anos e estava atrás de uma duna tirando uma foto da mulher quando foi atingido pelo caminhão do checo.

“Uma vida humana acabou por minha causa, indiretamente, porque era eu quem dirigia. Tenho que admitir que nem eu nem minha tripulação percebemos”, disse Loprais. “Quero expressar as minhas mais sinceras condolências à sua família e amigos. Lamento muito este acidente e vai perseguir-me para o resto da minha vida.”

Segundo a organização do Rally Dakar, a vítima chegou a ser resgatada de helicóptero pela equipe médica e morreu durante seu traslado. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Em 45 edições do Rally Dakar, 73 pessoas já morreram, sendo 27 delas competidores.

Loprais é o líder da categoria de caminhões e um dos favoritos ao título. De acordo com a organização da competição, o piloto se colocou à disposição das autoridades para a investigação do caso e, portanto, não pôde iniciar a especial desta quarta-feira.

O Rally Dakar começou no dia 31 de dezembro às margens do Mar Vermelho para percorrer oito mil quilômetros até chegar no próximo dia 15 de janeiro à cidade de Dammam, na costa leste da Arábia Saudita. A competição está sendo disputada pela quarta vez consecutiva no país árabe, conhecido pela vasta área desértica.