Pedro Muffato (Crédito: Vanderley Soares/Divulgação)

O paranaense Pedro Muffato está de volta às pistas e irá disputar a etapa de abertura da temporada de 2023 da Fórmula Truck, no próximo dia 12, em Guaporé, no Rio Grande do Sul. O veterano piloto, de 82 anos, diz que é uma “desaposentadoria temporária”. No ano passado ele venceu quatro das oito etapas, ganhando as etapas de Cascavel (quarta e oitava), São Paulo (quinta) e Guaporé (sexta), sagrando-se vice-campeão da categoria Eletrônico, mesmo não tendo participando de três etapas da temporada. Ele somou 194 pontos, contra 231 do campeão Rogério Agostini.

Pedro Muffato irá correr em Guaporé para colaborar com o preparador Dico, dono do caminhão. “É uma desaposentadoria temporária. O caminhão tinha sido vendido, mas o negócio não se concretizou. Como o Dico precisa colocar o caminhão na pista para não perder a vaga, decidi colaborar com ele e vou correr. Depois vou ver o que acontece. Paro assim que o caminhão for vendido”, explica Muffato.

A Fórmula Truck tem promoção e organização de Gilberto Hidalgo, supervisão das federações do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo; patrocínio da JK Tyre e Silvercap, e apoio da Meritor, Eckisiel e Platodiesel.

Programação da etapa de abertura da Fórmula Truck em Guaporé

Sexta-feira – 10 de março

09h00 às 10h00 – 1º treino oficial

10h10 às 10h40 – Briefing

11h00 às 12h00 – 2º treino oficial

14h00 às 14h40 – 3º treino oficial

16h00 às 16h40 – 4º treino oficial

17h00 às 18h30 – Serviços na pista

17h00 às 17h40 – Treinos de Macarrão e Zé Delavi

Sábado – Dia 11 de março

09h00 às 09h40 – 5º treino oficial

10h30 às 11h10 – 6º treino oficial

11h15 às 12h00 – Trabalhos na pista

14h00 às 14h40 – 7º treino oficial

15h30 às 16h00 – Treino classificatório

16h05 às 16h10 – Top qualifying

Domingo – Dia 12 de março

09h00 às 09h20 – Warn-up

09h30 às 10h30 – Visitação de box

10h40 às 11h25 – Desfile dos pilotos

10h40 às 11h25 – Desfile de carros antigos

11h30 às 12h00 – Show macarrão e Zé Delavi

12h00 às 13h00 – Visitação de box

13h30 às 13h40 – Homenagens

13h40 às 13h45 – Execução hinos – RS e Nacional

13h50 – Placa de 5 minutos

13h55 – Volta de apresentação

14h00 – Largada da 1ª bateria

14h40 – Largada da 2ª bateria

15h20 – Cerimonia de pódio

Calendário da Fórmula Truck para 2023

1ª etapa – 12 de março – Guaporé (RS)

2ª etapa – 16 de abril – Rivera (Uruguai0 – A confirmar

3ª etapa – 21 de maio – Cascavel (PR)

4ª etapa – 25 de junho Londrina (PR)

5ª Etapa – 23 de julho – São Paulo (SP)

6ª etapa – 15 de outubro – Guaporé (RS)

7ª Etapa – 2 de dezembro – Cascavel (PR)

8ª Etapa – 3 de dezembro – Cascavel (PR)