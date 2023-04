Poucos dias após Shakira deixar a Espanha com seus filhos em direção aos Estados Unidos, Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, comentou em entrevista a um podcast sobre as músicas que sua ex-mulher compôs nos últimos meses a respeito de seu relacionamento. De acordo com o catalão, ele sofre ataques nas redes desde seus lançamentos e citou os impactos diretos em sua saúde mental.

“Não quero entrar (no assunto da saúde mental), porque é um tema pessoal. Mas não pensamos na consequência que as coisas podem ter em nível mental”, afirmou durante uma live com o streamer e jornalista espanhol Gerard Romero. Shakira e Piqué terminaram recentemente um relacionamento de 12 anos, no qual tiveram dois filhos: Sasha, oito anos, e Milan, 10.

“Não pensamos na outra pessoa. O que tem que acontecer? Alguém cometer suicídio? De verdade, estou decepcionado com o que é a sociedade civil”, continuou o ex-jogador. Ao longo da entrevista, Piqué não fez críticas diretas a sua ex-mulher – além das suas canções -, mas citou os ataques que recebe dos fãs da cantora nas redes sociais.

“Não sabe as mensagens que recebo nas redes sociais de pessoas que são fãs dela. Para mim, não importa, de verdade. Zero. Porque são pessoas que querem saber tudo, não tem vida, que importância tenho que dar? Zero. Não vou conhecê-las nunca, são como robôs”, disse.

De saída da Espanha e partindo para os Estados Unidos, Shakira comunicou Piqué na última semana que não retornaria a Barcelona após o feriado da Semana Santa. Fontes próximas ao ex-zagueiro afirmam que ele ficou furioso com a mudança abrupta. O casal já havia decidido que Shakira e os filhos viveriam nos Estados Unidos, mas uma piora do quadro de saúde da mãe da cantora fez com que a viagem fosse adiada no começo do ano.

Piqué continua em Barcelona. O ex-jogador está tendo sucesso com a King’s League, torneio de futebol de 7 organizado por ele, disputado na Espanha e transmitido na internet. A competição de futebol, que conta com streamers famosos e ex-jogadores, coloca duas equipes de sete atletas uma contra a outra. O foco, no entanto, é o entretenimento. Ex-atletas como o Iker Casillas e o ex-atacante Sergio Agüero e o brasileiro Ronaldinho Gaúcho fazem parte do projeto.