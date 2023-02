O Palmeiras começou a temporada com o pé direito. O time foi campeão da Supercopa do Brasil sobre o Flamengo e lidera o Campeonato Paulista, sendo a única equipe invicta da competição. O lateral-esquerdo Piquerez, um dos destaques da equipe, revelou que o título logo no início do ano deu ainda mais confiança ao elenco alviverde, que vem colecionando conquistas desde a chegada do técnico Abel Ferreira.

“Começar o ano como começamos, ganhando, como foi o título da Supercopa, dá confiança para nós. O gol contra a Inter é claro que me dá ainda mais no pessoal, mas acho que o time está bem, estamos jogando bem, não temos derrotas ainda em 2023 e isso é bom, esperamos continuar assim. Agora amanhã (domingo) é mais um jogo muito importante para seguirmos na nossa caminhada”, afirmou o uruguaio.

O lateral ainda fez uma breve análise do confronto diante do Água Santa, marcado para este domingo, às 11h, no Distrital do Inamar, em Diadema – é o primeiro jogo de manhã do Palmeiras na atual temporada.

“Amanhã será um horário diferente, cedo, com menos tempo de recuperação, mas tranquilo, a gente acredita no que viemos trabalhando na semana e não são desculpas, a gente tem de se adaptar rápido no início do jogo para poder fazer da melhor maneira e ganhar a partida”, afirmou.

O Palmeiras é o time com mais pontos conquistados no geral (17), mais vitórias (cinco), mais gols marcados (11, ao lado de São Bernardo e Mirassol), menos gols sofridos (dois) e melhor saldo de gols (nove). Como visitante, é o único com 100% de aproveitamento (três vitórias em três jogos).

Além dos ótimos números como parte da equipe, Piquerez está em busca de recordes individuais. Ele está a uma vitória de alcançar Héctor Silva como o terceiro jogador uruguaio com mais vitórias com a camisa do Palmeiras. O lateral tem 46 triunfos com o time alviverde. O segundo é Diogo, com 62, enquanto Villadoniga lidera a lista com 85.

“Isso é bom demais, acho que já estou na história com os títulos, mas ficar como o primeiro uruguaio nestes quesitos seria muito bom, legal, mas o foco é no jogo, passo a passo e, se Deus quiser, conquistar mais títulos para o Palmeiras”, disse.