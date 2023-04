O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez passou por exames de imagem nesta segunda-feira, após ser substituído com dores no domingo, durante o intervalo do primeiro jogo da final do Paulistão, e foi diagnosticado com uma entorse no joelho direito. Com isso, não estará à disposição do técnico Abel Ferreira para a estreia do Palmeiras na Libertadores, marcada para as 21h30 desta quarta-feira, contra o Bolívar, em La Paz.

O clube alviverde não costuma divulgar os prazos estabelecidos para a recuperação de atletas lesionados, mas o uruguaio deve continuar sendo desfalque depois da partida na Bolívia. Ele também perderá, portanto, o duelo decisivo diante do Água Santa pelo título Paulista, às 16 horas do próximo domingo, no Allianz Parque, após derrota por 2 a 1 no jogo de ida, na Arena Barueri.

“Um tempinho fora dos gramados para recuperar e voltar mais forte do que nunca. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho”, escreveu Piquerez ao compartilhar nas redes sociais a foto do momento em que está caído no gramado após levar um pisão. Substituto imediato da posição, o jovem Vanderlan foi o escolhido para fazer a lateral esquerda no restante da partida, o que pode se repetir no encontro com o Bolívar.

Piquerez já iniciou o processo de recuperação na Academia de Futebol nesta segunda-feira, dia em que seus companheiros se reapresentaram a Abel Ferreira para o início da preparação para a estreia na Libertadores. Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos contra o Água Santa fizeram apenas atividades regenerativas. Com o calendário apertado, a delegação palmeirense embarca na manhã desta terça-feira para a Bolívia, onde fará um único treinamento, no Clube de Tênis Huajchilla, em La Paz.

INSCRITOS

Nesta segunda, o Palmeiras também divulgou a lista de 50 inscritos para a Libertadores, assim como a numeração que será utilizado no torneio. Endrick, que vinha usando a camisa 16 desde que subiu para o profissional, usará o número 9 no torneio continental. Recém-chegados, o volante Richard Rios e o atacante Artur foram inscritos e irão vestir as camisas 27 e 14, respectivamente.

Além dos 29 jogadores do grupo principal, o clube inscreveu 21 jogadores das categorias de base, dos quais 18 pertencem ao Sub-20 (os goleiros Kaique e Natan, o lateral-direito Gilberto, o lateral-esquerdo Ian, os zagueiros Michel, Vareta e Pedro Felipe, os meio-campistas Patrick, Vitor André, David Kauã, Léo, Pedro Lima, Thalys e Luis Guilherme e os atacantes Kevin, Kauan Santos, Daniel e Wendell) e três ao Sub-17 (os zagueiros Vitor Reis e Benedetti e o atacante Riquelme Fillipi).

Confira a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores 2023:

Goleiros

21 – Weverton

42 – Marcelo Lomba

01 – Vinícius

51 – Kaique

24 – Natan

Laterais-direitos

02 – Marcos Rocha

12 – Mayke

32 – Garcia

52 – Gilberto

Zagueiros

15 – Gustavo Gómez

26 – Murilo

13 – Luan

34 – Naves

33 – Michel

43 – Vitor Reis

44 – Vareta

53 – Pedro Felipe

54 – Benedetti

Laterais-esquerdos

22 – Piquerez

06 – Vanderlan

36 – Ian

Meio-campistas

08 – Zé Rafael

25 – Gabriel Menino

23 – Raphael Veiga

11 – Bruno Tabata

20 – Atuesta

27 – Richard Ríos

30 – Jailson

35 – Fabinho

40 – Jhon Jhon

31 – Luis Guilherme

38 – Patrick

45 – Léo

48 – David Kauã

50 – Pedro Lima

55 – Vitor André

60 – Thalys

Atacantes

07 – Dudu

09 – Endrick

10 – Rony

14 – Artur

17 – Giovani

18 – López

19 – Breno Lopes

29 – Rafael Navarro

37 – Kevin

39 – Daniel

41 – Riquelme Fillipi

47 – Kauan Santos

49 – Wendell