O Guarani começou a Série B do Campeonato Brasileiro de forma perfeita: duas vitórias contra adversários que vieram da elite. Primeiro goleou o Avaí, por 4 a 1, e no fim de semana, bateu o Ceará, por 3 a 0. Mesmo com o aproveitamento, o técnico Bruno Pivetti pediu atenção aos jogadores, pois avaliou que não será fácil manter a liderança.

“A confiança é um aspecto fundamental no futebol e na vida. São dois resultados expressivos contra dois adversários que vão brigar pelo acesso. A nossa confiança aumenta, mas vamos redobrar a cobrança para aumentar o nível nos próximos jogos. Seremos mais visados agora. Pés no chão e humildade porque temos o que melhorar”, disse o treinador.

O próximo jogo do Guarani é contra o Ituano que, apesar de não ter vindo da elite, brigou pelo acesso até a última rodada da Série B na temporada passada. Pivetti alertou sobre isso, lembrou dos resultados do adversário neste ano e pediu apoio da torcida.

“Vamos enfrentar mais um grande adversário. O Ituano fez um Campeonato Paulista muito bom, eliminou o Corinthians e tem uma equipe sólida. Na Copa do Brasil, tirou o próprio Ceará e tem decisão contra o São Paulo. Mas vamos contar com a nossa torcida, que vai aparecer em peso e nos apoiar. Tenho certeza que vai ser um agente facilitador para o nosso desempenho na sexta-feira”, afirmou.

Com as vitórias neste começo, o Guarani tem seis pontos e lidera pelos critérios de desempate. Vitória, Criciúma e Botafogo-SP são outros três que venceram as duas partidas. O Vila Nova, que só tem uma partida, também está 100%. O jogo diante do Ituano será realizado na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).