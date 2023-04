A temporada da NBA chega a sua reta final com o início dos playoffs. O mata-mata da maior liga de basquete do planeta tem início neste sábado, com quatro jogos. O Philadelphia 76ers encara o Brooklyn Nets, o Boston Celtics pega o Atlanta Hawks, o Cleveland Cavaliers enfrenta o New York Knicks, e o Sacramento Kings, com campanha surpreendente, tentará despachar o Golden State Warriors, atual campeão da NBA.

A abertura será entre 76ers e Nets tendo como atração principal o pivô Joel Embiid. O camaronês é um dos principais candidatos ao troféu Michael Jordan, que será entregue ao melhor jogador da temporada regular.

“Significaria muito para mim (o prêmio de MVP). Todos que falam que não ligam estão mentindo. É o melhor prêmio que um jogador de basquete pode ganhar e validaria todo o meu trabalho. É por isso que ligo, pois coloco muito esforço em meu trabalho e seria um reconhecimento”, afirmou o camisa 21, em entrevista para o canal Showtime.

Com altos e baixos ao longo do ano, os 76ers terminaram em terceiro lugar e agora pegam os Nets, franquia em reconstrução. O time de Nova York passou por um desmanche no meio do campeonato, ao negociar Kevin Durant com o Phoenix Suns e Kyrie Irving, com o Dallas Mavericks. No entanto, a chegada de Mikal Bridges manteve a consistência do time, que conseguiu se segurar na sexta colocação.

BOSTON CELTICS X ATLANTA HAWKS

O Boston Celtics, atual vice-campeão e dono da segunda melhor campanha do Leste, entra em quadra logo em seguida, diante do perigoso Atlanta Hawks. A equipe alviverde manteve a base do ano passado e adicionou o reforço de Malcom Brogdon. Já o adversário, liderado por Trae Young, assegurou sua vaga ao superar o Miami Heat no play-in.

“Vamos ver os filmes, estudar bastante sobre o Boston, mas sabemos que eles têm uma grande equipe, com Jayson Tatum e Jaylen Brown. Será uma grande série e chegaremos preparados”, analisa Young, que conta com o reforço de Dejounte Murray, contratado junto ao San Antonio Spurs.

Dois anos atrás, o time de Atlanta surpreendeu os Knicks e calou o Madison Square Garden, em uma série que durou somente cinco partidas. A missão agora será ainda mais complicada.

CLEVELAND CAVALIERS X NEW YORK KNICKS

Cleveland Cavaliers e New York Knicks começam a sua batalha na casa dos Cavs. A série é tratada como uma das mais equilibradas da primeira rodada dos playoffs. Donovan Mitchell era o grande alvo dos Knicks na janela de transferências. O próprio jogador, por meio de fontes próximas, manifestou o desejo de defender a equipe de Nova York, mas as negociações com o Jazz não avançaram e o camisa 45 fechou com os Cavs.

Os Cavaliers terão a ajuda de Raulzinho, o único brasileiro jogando na NBA atualmente. O armador encerrou a temporada com 48 partidas disputadas e uma média de 10,5 minutos em quadra, anotando 3,3 pontos por jogo e 1,6 assistência por aparição.

GOLDEN STATE WARRIORS X SACRAMENTO KINGS

O sábado de basquete é fechado com a estreia do atual campeão: o Golden State Warriors. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e companhia tiveram uma jornada turbulenta, com lesões e problemas internos, como a agressão de Green ao companheiro Jordan Poole e também o afastamento de Andrew Wiggins para resolver problemas particulares. Tudo isso acabou resultando na sexta campanha do Oeste.

O respeito pelos campeões é tão grande que, mesmo atuando fora de casa, a cotação dos Warriors é idêntica a dos Kings. Liderado por De’Aaron Fox e Domantas Sabonis, filho do lendário pivô Arvydas, o time de Sacramento chega à pós-temporada pela primeira vez depois de 16 anos.

LOS ANGELES LAKERS X MEMPHIS GRIZZLIES

No domingo, será a vez de LeBron James entrar em quadra. O camisa 6 do Los Angeles Lakers tentará superar o embalado Memphis Grizzlies, de Ja Morant. Se LeBron não está bem cotado nas disputas por prêmios individuais, o astro continua sendo o predileto do povo.

A NBA divulgou nesta última semana a lista de camisas mais vendidas desta última temporada, e o ala dos Lakers fechou como o número um em vendas. Curry foi o segundo e Tatum, dos Celtics, completou o pódio. A curiosidade foi quanto às posições de Embiid e Nikola Jokic, do Denver Nuggets, favoritos ao prêmio de MVP do ano. Os dois estrangeiros não ficaram nem no Top 10, assegurando a 13ª e 12ª colocações, respectivamente.