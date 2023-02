A checa Karolina Pliskova vem somando grandes resultados no Torneio de Dubai, competição a nível WTA 1000. Depois de derrubar a grega Marisa Sakkari, nesta quarta-feira ela bateu a ucraniana Anhelina Kalinina, por 7/5, 6/7 (6/8) e 6/2, entrando na rota da líder do ranking, Iga Swiatek, responsável por sua maior derrota na carreira: um duplo 6/0 no único encontro que tiveram, ainda em 2021, em Roma.

O reencontro ocorre nesta quinta-feira, pelas quartas de final, e a checa número 18 do mundo tentará frear a fase arrasadora de Swiatek, que atropelou sua quinta adversária seguida.

Depois de estrear com duplo 6/1 sobre a canadense Leylah Fernandez, a polonesa foi ainda melhor nesta quarta. Diferentemente do último encontro, quando teve enorme trabalho diante de Liudmila Samsonova, neste jogo a russa não teve a mínima chance, superada por 6/1 e 6/0 em 1h17.

Algoz de Swiatek na edição passada, a atual campeã Jelena Ostapenko levou a virada e caiu nas oitavas de final de Dubai. A tenista letã fez 6/2 no primeiro set diante do Aryna Sabalenka, depois não se encontrou mais diante da número 2 do mundo, levando um duplo 6/1. Nas quartas, ele encara a checa Barbora Krejcikova, que fez 6/3 e 6/2 sobre a compatriota Petra Kvitova.

Nos outros jogos, vitórias das americanas Jéssica Pegula, que anotou 6/4 e 6/3 sobre a romena Ana Bodgan, de Cori Gauff sobre a Casaque Eryna Rybakina, por W.O., e de Madison Keys, com 6/2 e 6/1 sobre a bielorussa Viktoria Azarenka. Por fim, a suíça Belinda Bencic se despediu ao cair por 6/1 e 6/4 para a checa Karolina Muchova.