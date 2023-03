Agora com 40 clubes, a segunda fase da Copa do Brasil terá início nesta terça-feira, às 20h, com apenas uma partida. Assim como na primeira fase, a Ponte Preta jogará fora de casa, desta vez contra o Brasil-RS, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). A diferença para a fase anterior é que, em caso de empate, a vaga vai ser definida nos pênaltis.

Na primeira fase, a Ponte Preta avançou, ao golear o Fluminense-PI por 4 a 0, somando R$ 2,65 milhões em premiação. Já o Brasil fez 2 a 0 no Cordino-MA e soma até agora R$ 1,65 milhão. A partir da terceira fase, a premiação é igual para todos os times, independentemente da divisão que disputa no futebol nacional. Quem avançar, embolsa mais R$ 2,1 milhões.

Em boa situação no Campeonato Paulista A2, em que já garantiu a liderança da primeira fase, a Ponte Preta pôde poupar os titulares no empate por 1 a 1 com o Comercial, no último sábado. Assim, o técnico Hélio dos Anjos terá praticamente força máxima. A baixa fica por conta do meia Elvis, que segue tratando lesão muscular.

O Brasil, por outro lado, está fora do G-4 do Campeonato Gaúcho, mas segue com chances de classificação. Por isso, o técnico Rogério Zimmermann precisou mandar o time titular novamente a campo no último sábado, quando venceu o São Luiz por 1 a 0. E já avisou que vai repetir a mesma escalação, apesar do desgaste.

Nesta semana a tabela prevê, além do jogo em Pelotas, mais três duelos na quarta-feira e outros três na quinta-feira. Confira:

TERÇA-FEIRA

20h

Brasil-RS x Ponte Preta-SP

QUARTA-FEIRA

19h

Camboriú-SC x Bahia-BA

20h

Remo-PA x São Luiz-RS

21h30

Tombense-MG x Retrô-PE

QUINTA-FEIRA

19h

Náutico-PE x Vila Nova-GO

20h

Botafogo-SP x São Raimundo-RR

21h30

Santos x Iguatu-CE