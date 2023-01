Artilheiro da Ponte Preta na Série A2 do Campeonato Paulista, o atacante Jeh teve sua permanência no clube confirmada nas redes sociais do time alvinegro. O novo vínculo do jogador, que veio de boa passagem pelo Itapirense, vai durar até o final de 2027.

O atacante de apenas 23 anos marcou quatro gols nas quatro partidas que a Ponte Preta disputou até o momento, sendo o artilheiro isolado do clube na competição estadual.

Criado nas categorias de base do Grêmio Mauaense, Jeh conta também com passagem pelo Olímpia, mas foi no Itapirense, durante a última temporada, que realmente se destacou. Foram 12 gols em 17 jogos, performance que deu a ele a artilharia da Segundona, além do vice-campeonato do torneio.

A Ponte Preta volta a campo neste sábado, quando recebe o Taubaté, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O adversário pode ter a estreia do atacante Rildo, que foi anunciado recentemente pelo clube.