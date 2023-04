Após a saída de Hélio dos Anjos, a Ponte Preta teve que tomar uma decisão imediata para definir quem será o comandante na estreia do clube em casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. No começo da tarde desta quarta-feira, em nota oficial, a diretoria alvinegra confirmou que quem ficará à beira do gramado contra o Criciúma será Felipe Moreira.

Ele estava comandando o time sub 23 e neste primeiro momento, assume de forma interina, mas se corresponder à altura, tem chances de ser efetivado no cargo. Afinal, a diretoria já comunicou que só buscará um novo treinador a partir da semana que vem.

Esta não será a primeira vez que Felipe Moreira comanda a Ponte Preta. Foi técnico interino em 2015 e 2019 e treinador efetivo da Ponte no início de 2017. Ele já comandou o primeiro treino de preparação da equipe na tarde desta quarta-feira.

“É um profissional que conhece e tem identificação com a Ponte Preta. Como fui pego de surpresa com a saída do Hélio, não tive tempo para pensar em um substituto. Vamos avaliar o mercado com calma, ver o que existe de possibilidade, mas o Felipe comanda o time no próximo jogo, porque precisamos estar focados inteiramente”, disse o presidente Marco Antônio Eberlin.

O duelo contra o Criciúma, válido pela segunda rodada da Série B, será disputado na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Mas com portões fechados por conta de uma punição sofrida pelo time campineiro após uma confusão contra o Vasco, em briga de torcidas, ano passado.