Com a Ponte Preta defendendo a liderança em Campinas diante do Oeste, sete jogos acontecem neste sábado pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Destaque também para o dérbi da cidade de Rio Claro, entre Rio Claro e Velo clube, dois tradicionais clubes do interior paulista.

Na liderança isolada com 19 pontos, a Ponte Preta recebe o Oeste, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time campineiro já venceu seis vezes e espera repetir a dose contra o time de Barueri, que faz campanha ruim, com sete pontos, em 14º lugar.

Mas a Portuguesa Santista, vice-líder com 16 pontos, vai tentar por pressão na líder, porque logo cedo, a partir das 11h, recebe no Ulrico Mursa, o lanterna Monte Azul, com apenas três pontos. A Briosa é apontada como grande favorita.

O dérbi centenário de número 145 entre Rio Claro (1909) e Velo Clube (1910), no estádio Augusto Schimitd Filho terá um tempero a mais. Há quase 32 anos, o Rio Claro não sabe o que é perder para o rival. A última vitória do Velo Clube ocorreu em 21 de abril de 1991, ainda pela Segunda Divisão Paulista. Desde então, foram 14 jogos, com sete vitórias do Rio Claro e sete empates. Mas no geral, o Velo Clube ainda está na frente com 53 vitórias, contra 48 do Rio Claro e 43 empates.

Brigando pelas primeiras posições, o Primavera, quarto colocado com 14 pontos, recebe o Novorizontino, terceiro com 16 pontos, em franca reação. Em Ribeirão Preto, outro dérbi regional entre Comercial, com 11 pontos em oitavo, e o Noroeste, com 13 pontos em quinto lugar. Os dois times subiram ano passado da Série A3, com título do time de Bauru.

Tentando fugir da zona de rebaixamento, o Lemense, com seis pontos, em 15º lugar, recebe o São Caetano, com nove, em 12º, Na cidade de Lins, o Linense, com 10 pontos em 11º lugar tenta segurar o XV de Piracicaba, que não começou bem, somando apenas oito pontos em 13º lugar.

Pelo regulamento, após a disputa do turno único – 15 rodadas – avançam às quartas os oito melhores e serão rebaixados os dois últimos colocados.

CONFIRA OS JOGOS DA 9ª RODADA:

SÁBADO

11h Portuguesa Santista x Monte Azul

15h

Primavera x Novorizontino

Rio Claro x Velo Clube

16h

Comercial x Noroeste

Ponte Preta x Oeste

17h Lemense x São Caetano

18h Linense x XV de Piracicaba

DOMINGO

10h Taubaté x Juventus