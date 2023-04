Os dois clubes que conquistarão o tão sonhado acesso para a elite estadual de 2024 e, consequentemente, finalistas do Campeonato Paulista da Série A2 serão conhecidos neste sábado com as disputas dos dois jogos de volta das semifinais. A Ponte Preta tenta segurar a larga vantagem diante do XV de Piracicaba, enquanto o confronto entre Novorizontino e Noroeste está aberto.

A Ponte Preta está com um pé na final e de assegurar o acesso. Além de ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, o time campineiro irá encarar o XV de Piracicaba, às 18h30, com o Estádio Moisés Lucarelli lotado, já que mais de 17 mil ingressos já foram vendidos.

Para chegar à final, a Ponte Preta pode até perder por dois gols de diferença, que mesmo assim estará classificado. Caso o XV de Piracicaba devolva um placar com três gols de diferença, a definição irá para os pênaltis. O time piracicabano só avança no tempo regulamentar se fizer quatro gols de diferença, algo improvável.

O outro jogo do dia acontece mais cedo, a partir das 15h, quando Novorizontino e Noroeste se enfrentam no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. No duelo de ida das semifinais, disputado em Bauru, os dois times ficaram no empate por 1 a 1. Uma vitória para qualquer um dos lados leva o vencedor para a final. Em caso de mais um empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Ponte Preta e Novorizontino buscam o acesso exatamente após caírem juntos há um ano. Assim como todo o mata-mata, a grande final do Paulista A2 também será disputada em jogos de ida e volta. O time de melhor campanha tem apenas a vantagem de decidir em casa. Em caso de empate no placar agregado dos dois jogos, a definição irá para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS SEMIFINAIS:

Sábado

15h

Novorizontino x Noroeste – (ida 1 x 1)

18h30

Ponte Preta x XV de Piracicaba (ida 3 x 0)