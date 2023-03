Os dois primeiros semifinalistas do Campeonato Paulista da Série A2, que continuarão vivos na briga pelo acesso e pelo título, serão conhecidos na noite desta terça-feira com a disputa dos jogos de volta das quartas de final. Dona da melhor campanha, a Ponte Preta precisa necessariamente vencer o Comercial para avançar. Já o Noroeste tenta segurar a vantagem adquirida no duelo de ida para se classificar.

Depois de terminar a primeira fase isolada na liderança com 36 pontos, a Ponte Preta fez um jogo tenso com o Comercial em Ribeirão Preto, no último final de semana, e ficaram no empate por 1 a 1. Agora, a decisão será em Campinas, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli. Quem vencer estará classificado. Em caso de uma nova igualdade, a definição irá para os pênaltis.

Mais tarde, às 21h, o Noroeste recebe o Velo Clube, no Estádio Alfredo Castilho, em Bauru, podendo empatar para ir às semifinais. Isso porque, no jogo de ida, mesmo jogando fora de casa, em Rio Claro, venceu por 1 a 0 e está em vantagem. Ao rival, é necessário vencer por dois gols de diferença para conquistar a classificação no tempo regulamentar ou por um gol, para levar a decisão para os pênaltis.

A partir das quartas de final, o Paulista A2 está contando com o VAR. Apenas os dois finalistas garantem acesso para a elite do Paulistão em 2024.

TEM MAIS

Na quarta-feira mais dois jogos fecham as disputas das quartas de final. Em vantagem após vencer por 1 a 0, o Novorizontino recebe o Oeste, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 18h. Na mesma situação e também em casa, o XV de Piracicaba encara a Portuguesa Santista, no estádio Barão de Serra Negra, às 20h30.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS QUARTAS:

Terça-feira

19h

Ponte Preta x Comercial

21h

Noroeste x Velo Clube

Quarta-feira (22)

18h

Novorizontino x Oeste

20h30

XV de Piracicaba x Portuguesa Santista