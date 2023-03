Em reunião, o presidente da diretoria executiva da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, solicitou ao Comercial carga máxima de ingressos para o setor visitante no duelo de sábado, às 16 horas, em Ribeirão Preto, pelo confronto de ida das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista.

Eberlin citou a excelente média de público do equipe no Estadual (dentro e fora de casa) e pediu uma atenção em especial ao Comercial sobre a quantidade de ingressos a serem comercializados. O time de Ribeirão Preto, representado no encontro por Marciano, não deverá colocar nenhum empecilho neste pedido.

Os clubes se reunirão para definir a logística de segurança e venda de ingressos para os dois confrontos. A expectativa é que haja reciprocidade e ambas as torcidas tenham 4 mil ingressos para o setor visitante.

O primeiro jogo entre os times está marcado para sábado e a volta para o dia 21 de março, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Por ter tido melhor campanha na primeira fase, a Ponte definirá a classificação diante dos seus torcedores.

HÉLIO DOS ANJOS FORA

Expulso na partida diante do Noroeste pela última rodada da primeira fase, o técnico Hélio dos Anjos não poderá estar à beira do campo para o confronto de ida pelas quartas de final da competição.

No seu lugar, Guilherme dos Anjos, que é auxiliar técnico e filho de Hélio, deverá comandar o time no jogo deste sábado. Outro possível desfalque é o meia Élvis, que se recupera de lesão, mas há chance mínima de aparecer no banco de reservas.