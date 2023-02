O bom momento da Ponte Preta no Campeonato Paulista da Série A2 está atraindo olhares de outros clubes em cima de seus jogadores. O meia Elvis, principal destaque do time, foi sondado pelo Remo, mas o interesse não deve avançar.

Além de Elvis ter contrato com a Ponte Preta até o final do ano, o clube disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, diferente do Remo, que está na terceira divisão nacional. O time campineiro já avisou que o atleta só sai com o pagamento da multa rescisória.

O próprio empresário de Alves, Márcio Souza, também vê como improvável a saída do meia neste momento. Elvis vem sendo peça essencial do técnico Hélio dos Anjos na luta pelo acesso na Série A2 do futebol paulista.

Além do Remo, outros clubes do futebol brasileiro demonstraram interesse por Elvis, mas a Ponte Preta estudará as propostas, independente do jogador, apenas após o término do Estadual.

Com dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, em 13 jogos realizados, a Ponte Preta lidera o campeonato com sobra. O time alvinegro tem 32 pontos, nove a mais do que a Portuguesa Santista, que aparece em segundo.

Já classificada e muito perto de confirmar a primeira posição, a Ponte aguarda o término da primeira fase para conhecer o seu próximo adversário. O próximo desafio é diante do Comercial, no sábado, às 16h, no estádio Palmo Travassos, pela 14ª rodada.