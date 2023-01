O zagueiro Mateus Silva seguirá na Ponte Preta na temporada 2023. Depois de rescindir com o Cruzeiro, o defensor assinou com o clube campineiro, de forma definitiva, com contrato válido até o final do ano. O anúncio foi feito em uma postagem nas redes sociais da equipe alvinegra, nesta quinta-feira.

“MATEUS SILVA É DA MACACA! Zagueiro renova o compromisso para a temporada 2023!”, postou o clube alvinegro nas redes sociais ao confirmar a contratação em definitivo do defensor.

Mateus Silva tem 27 anos e disputou 15 jogos com a camisa alvinegra na temporada passada. Fez dois gols e deu duas assistências. É titular do esquema do técnico Hélio dos Anjos e é visto como um dos braços direitos do treinador na busca pelo retorno à primeira divisão do futebol paulista.

Além de Ponte e Cruzeiro, onde jogou por apenas cinco jogos, passou também por Ituano, Criciúma, Guarani-SC, Imperatriz-MA, e São Bento.

A Ponte Preta estreia na Série A2 do Campeonato Paulista diante do Velo Clube neste sábado, às 15h30, no estádio Benitão, em Rio Claro (SP).