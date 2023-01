Líder e dono de campanha de 100% de aproveitamento até agora na Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte Preta tem valorizado algumas peças do seu elenco. E um desses é o volante Wesley Fraga, que renovou seu vínculo até dezembro de 2024.

Fraga chegou ao clube no ano passado por indicação do observador técnico, Ivo Secchi. O volante ganhou elogios da comissão técnica de Hélio dos Anjos e acabou sendo figura constante no time que disputou a Série B em 2022

Neste ano, o jogador também foi acionado em duas oportunidades e acabou tendo o contrato renovado até o fim de 2024. No ano passado foram 21 partidas pela equipe alvinegra, voltando a ter boa sequência de jogos – o que não acontecia desde 2019, quando defendeu o XV de Piracicaba.

Com Fraga, a Ponte Preta se reapresentou na segunda-feira visando o duelo de quarta, contra o Monte Azul, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte Preta é vice-líder da Série A2, com nove pontos. Mesma pontuação que a líder Portuguesa Santista.