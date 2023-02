Com a líder Ponte Preta entrando em campo logo pela manhã diante do Lemense, sete jogos estão programados neste sábado pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

Já classificada às quartas, com 29 pontos, a Ponte Preta defende a liderança diante do Lemense, 13º com 11 pontos, na cidade de Leme, a partir das 11 horas. O time campineiro está mais focado na sua estreia na Copa do Brasil, na terça-feira diante do Fluminense-PI, no Piauí.

No mesmo horário, na Rua Javari, o Juventus vai estrear o técnico Jorginho no lugar de Ito Roque para tentar melhorar sua posição atual: 10º, com 13 pontos. O adversário será a Portuguesa Santista, vice-líder com 22 pontos e que busca a reabilitação após derrota para a Ponte Preta, por 3 a 1, em Campinas.

Terceiro colocado, com 22 pontos, o Novorizontino quer esquecer a derrota por 1 a 0 para o Oeste, em Barueri, recebendo à noite em Novo Horizonte o Noroeste, com 19 pontos, em quarto lugar, e também vindo de derrota. Perdeu em Bauru, por 3 a 1, para o lanterna Monte Azul.

Dentro do G-8 – zona de classificação, Comercial, com 15 pontos, em sétimo, e Velo Clube, com 17 pontos, em quinto lugar, fazem um jogo equilibrado no estádio Palmas Travassos, em Ribeirão Preto.

O ascendente Oeste, com 13 pontos, em nono lugar, tenta entrar no G-8 e, de novo, vai atuar na Arena Barueri, desta vez diante do Taubaté, oitavo colocado, com 14 pontos.

Em casa, o Rio Claro busca a reabilitação após demitir o técnico João Valim, enfrentando o São Caetano, vice-lanterna com nove pontos. Tentando melhorar sua 11ª posição, com 13 pontos, o XV de Piracicaba recebe o Monte Azul, lanterna com sete pontos.

No domingo à tarde, a partir das 15 horas, a rodada vai ser fechada com o duelo entre o equilibrado Primavera, com 16 pontos, em sexto lugar, diante do Linense, com 11 pontos, em 13º, e ameaçado pelo rebaixamento após várias derrotas, a última para o Taubaté, por 2 a 0.

Neste momento, estariam classificados às quartas os seguintes clubes: Ponte Preta (29), Portuguesa Santista (22), Novorizontino (22), Noroeste (19), Velo Clube (17), Primavera (16), Comercial (15) e Taubaté (14). De outro lado, estariam rebaixados à Série A3, em 2024, São Caetano (9) e Monte Azul (7).

CONFIRA OS JOGOS DA 12.ª RODADA:

SÁBADO

11h

Lemense x Ponte Preta

Juventus x Portuguesa Santista

15h

Rio Claro x São Caetano

16h

Comercial x Velo Clube

17h

Oeste x Taubaté

XV de Piracicaba x Monte Azul

19h30

Novorizontino x Noroeste

DOMINGO

15h

Primavera x Linense