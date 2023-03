A Ponte Preta está nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 e a apenas dois jogos para confirmar seu retorno à elite do futebol de São Paulo na próxima temporada. O time campineiro carimbou sua vaga, ao vencer o Comercial, por 3 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio Moisés Lucarelli.

Este foi o jogo de volta, porque na ida, em Ribeirão Preto, houve empate por 1 a 1. O adversário da Ponte Preta só vai ser definido após os outros três jogos desta fase. Apenas campeão e vice vão subir para o Paulistão.

Mesmo com a melhor campanha da temporada, a Ponte Preta teve dificuldades diante do Comercial. O time campineiro dominou o adversário, porém, não conseguiu abrir o placar. No começo do segundo tempo, o Comercial perdeu duas chances para sair na frente, depois acabou castigado.

O primeiro gol saiu aos 10 minutos com Luiz Felipe. Depois disso, a Ponte Preta ainda perdeu um pênalti chutado pelo meia Elvis e defendido pelo goleiro Matheus Almeida. Depois Cássio ampliou aos 36 minutos, de cabeça, e aos 46 minutos. Mais de 11 mil torcedores estiveram presentes ao Majestoso, com uma renda de R$ 147.325,00.