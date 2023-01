Mais uma vez contando com o apoio de sua torcida, que invadiu o Barão de Serra Negra, a Ponte Preta conquistou a sua terceira vitória no Campeonato Paulista da Série A2. Com nove pontos, lidera a competição. Ainda pela terceira rodada, Novorizontino e Linense venceram e encostaram nos líderes.

Com a presença de quase dois mil campineiros em Piracicaba, a Ponte Preta confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 1 o XV de Piracicaba. O time da casa perdeu pela primeira vez e segue com quatro pontos, agora em oitavo lugar.

Mais tarde o Linense fez 3 a 2 no Linense, na cidade de Lins, e subiu para a quinta posição, com cinco pontos e ainda invicto. O Lemense tem três pontos, em 10.º.

Em Novo Horizonte, o Novorizontino chegou à sua segunda vitória seguida ao bater por 2 a 0 o Comercial. O Novorizontino é quarto colocado com seis pontos, mesma pontuação de Primavera e Portuguesa Santista que ainda vão estar em campo domingo cedo.

Na Arena Barueri, Oeste e Rio Claro empataram em gols. O time da casa tem quatro pontos, em sexto lugar, enquanto o visitante somou seu primeiro ponto, ficando em 13.º lugar. O Velo Clube também desencantou ao fazer 3 a 2 em cima do Noroeste, na cidade de Rio Claro, somando seus primeiros três pontos que o deixam em 11.º lugar. O Noroeste também tem três pontos, em 12.º.

A rodada será completada domingo cedo, quando dois times podem manter os 100% de aproveitamento, porque venceram duas vezes e estão com seis pontos. Um deles é a Portuguesa Santista, que receberá o São Caetano na cidade de Santos. O time do ABC perdeu seus dois jogos.

O Primavera vai defender sua posição na Rua Javari diante do Juventus, ainda invicto com quatro pontos. Em casa, o Monte Azul vai buscar seu primeiro ponto diante do Taubaté, com quatro pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA 3.ª RODADA:

SÁBADO

XV de Piracicaba 1 x 2 Ponte Preta

Oeste 0 x 0 Rio Claro

Linense 3 x 2 Lemense

Novorizontino 2 x 0 Comercial

Velo Clube 3 x 2 Noroeste

DOMINGO

10h

Juventus x Primavera

Monte Azul x Taubaté

Portuguesa Santista x São Caetano