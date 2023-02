Um lance curioso chamou atenção na partida entre Rangers e Partick Thistle pelas quartas de final da Copa da Escócia. Tudo começou com um polêmico gol do time da casa, o Rangers, marcado aos 24 minutos do segundo tempo. O placar estava 1 a 1 quando o meia americano Malik Tillman sentiu dores durante o jogo. O próprio time da casa jogou a bola para fora, mas quando os jogadores do Partick Thistle foram devolver a posse, Tillman partiu para cima dos defensores, roubou a bola, driblou o goleiro e marcou o gol. Não houve tempo para a devolução.

Uma confusão rapidamente se iniciou entre os jogadores e membros da comissão técnica. A revolta do time visitante foi compartilhada por Michael Beale, técnico dos Rangers e ex-parceiro de Rogério Ceni no Brasil. Após alguns minutos de discussão, Beale ordenou que sua equipe cedesse um gol para a equipe adversária.

E foi assim que aconteceu. Na saída de bola, o meia-atacante Scott Tiffoney avançou em meio a jogadores parados do Rangers e fez o gol de empate. Ninguém ofereceu resistência. O ordem do treinador foi seguida sem discussão. A vitória, no entanto, foi conquistada pela equipe mandante, que marcou outro gol após a confusão, dessa vez sem se aproveitar de qualquer malandragem ou esquecer do fair play. O time saiu vitorioso do confronto por 3 a 2.

O treinador não apontou qualquer punição para o americano Malik Tillman, que aprendeu a lição diante dos torcedores do seu próprio time. A torcida, desta vez, entendeu a decisão do técnico.