A direção do Santos confirmou que a partida contra o São Bento, marcada para esta quarta-feira, será disputada na Vila Belmiro, e não mais no estádio do Canindé, em São Paulo. A mudança foi motivada por questões de segurança.

“O Santos FC comunica que, por motivos de segurança, a Polícia Militar do Estado de São Paulo determinou que a partida contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista, que estava marcada para o estádio do Canindé, será realizada no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro”, informou o clube santista.

A data do jogo e o horário – 21h35 desta quarta-feira – foram mantidos. O duelo é válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Os ingressos estavam sendo vendidos desde o dia 3. Mas o clube não revelou informações sobre reembolso dos bilhetes.

A alteração do local se deve à preocupação da polícia com a segurança dos dois times, principalmente devido aos protestos recentes de torcedores santistas, que chegaram a invadir o CT Rei Pelé na semana passada.

Ainda em 2022, a diretoria do Santos fechou uma parceria com a Portuguesa e a Federação Paulista de Futebol (FPF) para mandar alguns dos seus jogos deste ano no estádio da capital. Inicialmente, estavam acertadas duas partidas na primeira fase do Paulistão, contra a Ferroviária e contra o São Bento.

No fim de janeiro, o Santos empatou com a Ferroviária por 1 a 1 no gramado do Canindé. A segunda partida no estádio, que seria disputada nesta quarta, agora não tem data certa para acontecer. Contra o São Bento, o confronto será na Vila Belmiro.