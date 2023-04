De olho na Copa Paulista, que teve seus participantes confirmados recentemente, e também pensando no Campeonato Paulista de 2024, a Portuguesa oficializou na noite desta quarta-feira a contratação do técnico Leandro Zago. O novo treinador estava à frente do time sub-20 do Fortaleza, onde levou o clube até as quartas de final da Copa SP de Futebol Jr.. Ele chega para a vaga de Gilson Kleina, dispensado na última semana.

Leandro Zago, de 41 anos, começou a carreira no início dos anos de 2010, sendo auxiliar no Desportivo Brasil, Guarani e Palmeiras. Depois passou pelas bases de Corinthians, Ferroviária, Ponte Preta e Atlético-MG. Foi justamente no time mineiro que teve sua primeira chance à frente do profissional.

O treinador passou ainda pelo Joinville, time no qual fez boa campanha no Brasileiro da Série D de 2021 e no ano passado foi técnico do Botafogo-SP durante o Paulistão, sendo vice-campeão do Troféu do Interior.

Em sua apresentação, falou sobre a expectativa de comandar a Portuguesa que está com nova metodologia de trabalho. “Fico muito feliz em assumir como técnico da Portuguesa e a gente sabe que a Portuguesa hoje está em outro patamar. O projeto que agora estou envolvido vai ao encontro com o que busco em minha carreira, que é desenvolver um futebol dinâmico e que traga resultados e alegrias para os nossos torcedores”.

A Copa Paulista vai reunir 18 clubes e dá ao campeão a opção de escolher uma vaga no Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil de 2024. A vaga restante fica com o vice-campeão.