Apontados como os times com maiores riscos de serem rebaixados no Campeonato Paulista, Portuguesa e Ferroviária fazem um duelo direto para evitar a ameaça da Série A2. Os dois se enfrentam, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela nona rodada.

Sem vencer desde a segunda rodada quando fez 3 a 0 no Red Bull Bragantino, ou seja, há cinco jogos, a Portuguesa aparece na quarta e última posição do Grupo D com apenas cinco pontos. O empate sem gols com o Corinthians, no Mané Garrincha, até foi alentador, porém, não ajudou muito na situação da tabela.

A vitória, porém, pode mudar a situação, porque colocará o time com oito pontos e depois com mais três jogos a disputar. Vai ter o duelo fora com o Santos, em casa diante do São Bento e termina a fase classificatória fora diante do Mirassol.

Já a Ferroviária vive uma situação ainda pior. Além de ser o lanterna geral com quatro pontos, o time de Araraquara, só venceu na estreia, quando fez 3 a 1 no Água Santa. Depois disso acumula sete jogos sem vitória, com três derrotas seguidas nas últimas rodadas. No fim de semana perdeu, por 2 a 1, para o Botafogo, em Araraquara.

Para o importante duelo, o técnico Gilson Kleina tem dois desfalques para armar a Portuguesa. O lateral-esquerdo Thallyson e o volante Tauã receberam o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, na última rodada, e agora cumprem suspensão automática.

No meio-campo, o treinador está quebrando a cabeça, afinal não tem mais volantes de ofício no banco de reservas. Por isso, a tendência é que o zagueiro Naldo jogue improvisado no setor. Outras opções são o jovem Hudson, ou Lucas Nathan e Gustavo Bochecha.

Na lateral-esquerda, Ângelo será o titular, pois é o reserva direto da posição. A outra opção seria Fabiano, mas ele vem tratando de uma lesão no departamento médico e ainda não está 100%.

Do outro lado, o técnico Elano Blumer ainda busca a sua primeira vitória no retorno a Ferroviária. Ele tem praticamente todo elenco à disposição para o confronto na capital. O único desfalque é o lateral-direito Heitor, suspenso, após levar o terceiro cartão amarelo.

Com isso, a tendência é que Bernardo assuma a posição. Por outro lado, o zagueiro Alisson Cassiano cumpriu suspensão automática contra o Botafogo e voltará a ficar à disposição. Ele fará trio defensivo ao lado de Ronaldo Alves e Augusto.

O técnico Elano não vê outra saída a não ser seguir lutando. “Temos que continuar competindo. Aconteça o que aconteça eu vou ficar, porque meu contrato vai até o final do Campeonato Paulista de 2024. Temos que minimizar os erros, ser um pouco mais malandros em algumas situações. Corrigir, melhorar e pontuar.”