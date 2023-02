A Portuguesa segue seu martírio em seu retorno à elite do futebol paulista. Neste domingo, perdeu para a Inter de Limeira por 1 a 0, no estádio do Canindé, em São Paulo, no encerramento da sexta rodada. Iago Teles fez o único gol da partida nos acréscimos do primeiro tempo.

Foi a terceira derrota consecutiva da Portuguesa, que segue na lanterna do Grupo D, com quatro pontos. Na classificação geral, é apenas a penúltima, estando rebaixada se o campeonato acabasse hoje. Já a Inter de Limeira chegou à segunda vitória seguida e é vice-líder do Grupo A, com dez pontos.

O resultado caiu como uma ducha de água fria no torcedor, que esperava ver uma Portuguesa diferente após a troca de treinador – Gilson Kleina substituiu Mazola Júnior. Só que na prática, o futebol apresentado foi muito pobre e deixou evidenciado que a briga do time será contra o descenso neste Paulistão.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, mas ainda assim a Inter de Limeira foi superior e levou para o intervalo a vantagem de um gol. A etapa inicial também foi marcada por uma queda de energia que deixou a partida paralisada por aproximadamente dez minutos.

A Inter de Limeira assustou em chute de Matheus Oliveira, aos 31 minutos, e depois com o gol de Iago Teles, aos 54, quando ele aproveitou sobra na entrada da área e finalizou com a perna esquerda. A bola ainda desviou na marcação e tirou o goleiro Thomazella da jogada.

No segundo tempo, a Inter poderia ter ampliado em pênalti que foi marcado em cima de Chrigor, aos 6 minutos. Contudo, a arbitragem revisou o lance e viu que a falta havia acontecido fora da área. Na sequência, Matheus Oliveira cobrou mal a falta e desperdiçou ótima oportunidade.

A Portuguesa seguiu tendo limitações na criação, mas quase empatou aos 19 minutos, quando Daniel Costa cobrou escanteio e o lateral-esquerdo Thallyson cabeceou forte, só que pela linha de fundo. Foi a melhor chance de gol do time do Canindé na partida.

Pressionada pelo empate, a Portuguesa abusou das jogadas aéreas e numa delas assustou a Inter de Limeira. Aos 31, Daniel Costa cobrou escanteio fechado e quase marcou um golaço olímpico. Só que os visitantes mantiveram a marcação bem postada e seguraram a importante vitória no Canindé.

A Portuguesa volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Guarani, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A Inter de Limeira visitará o Palmeiras, às 19h30 de quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 0 X 1 INTER DE LIMEIRA

PORTUGUESA – Thomazella; Ramon Rocha (Hudson), Victor Ramos, Bruno Leonardo e Thallyson (Ângelo); Naldo (Gustavo Bochecha), Tauã, Lucas Nathan (Gustavo Ramos) e Daniel Costa; Paraízo e Richard (Lucas Venuto). Técnico: Gilson Kleina.

INTER DE LIMEIRA – Léo Vieira; Léo Duarte, Douglas, João Paulo (Carlinhos) e Zé Mário; Claudinei (Jean Martim), Uillian Correia e Matheus Oliveira (Bill); Everton Brito, Iago Teles (Jonathas) e Chrigor (Fernando Canesin). Técnico: Pintado.

GOL – Iago Teles, aos 54 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Leonardo, Thallyson e Ângelo (Portuguesa); João Paulo e Matheus Oliveira (Inter de Limeira).

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 2.135 pagantes.

LOCAL – Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).