O retorno da Portuguesa à elite do Campeonato Paulista pode durar menos do que todos esperavam. Neste domingo, a Lusa não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória no confronto direto com o São Bento, às 20h40 (de Brasília), no Canindé, pela penúltima rodada.

Lanterna do Grupo D e também da classificação geral, com seis pontos, a Portuguesa precisa acabar com o jejum de sete jogos sem vitória para manter vivo o sonho de seguir na elite. Isso porque o São Bento, adversário deste domingo, tem três pontos a mais (9) e é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O alento para a Portuguesa, comandado por Gilson Kleina, é que o São Bento não vive um bom momento e vem de seis jogos sem vitória, sendo quatro derrotas seguidas. Apesar de correr risco de rebaixamento, o time de Sorocaba ainda tem chances de classificação, ocupando o terceiro lugar do Grupo C, com os mesmos nove pontos do vice-líder Ituano.

A Portuguesa chega para este jogo bastante pressionada. Na última terça-feira, os muros do Canindé foram pichados por torcedores que pediram a saída do presidente Antônio Carlos Castanheira e outros membros da diretoria. Os jogadores também não escaparam das críticas.

“Temos que almejar os seis pontos que temos para disputar e chegar aos 12. Por isso que estou falando do apoio do torcedor. Apoiem esses atletas, na hora do jogo, e depois, se for o caso, aí sim cobrem a gente. Mas vamos fazer dos 100 minutos que temos no domingo os mais importantes da nossa vida e da Portuguesa”, disse o técnico Gilson Kleina, que perdeu o volante Marzagão, expulso na goleada sofrida para o Santos, por 4 a 0, na Vila Belmiro

O São Bento tem problemas para o seu “jogo do ano”, como atletas e dirigentes definiram o duelo no Canindé. O técnico Paulo Roberto Santos perdeu o experiente zagueiro Bruno Aguiar, que tomou o terceiro cartão amarelo. Lesionados, o também zagueiro Léo Silva e o lateral-direito Caio Hila foram vetados.

“É o jogo do ano para a gente. Acredito que oscilamos na competição, que é muito dura e todo mundo sabe. Mas domingo a gente trata como decisão, o grupo tem absorvido bem, sabe o que vai rolar no Canindé. Espero que sejamos muito felizes lá, conseguindo a vitória”, comentou o lateral-direito Ivan.