A terceira rodada do Campeonato Paulista A2 foi encerrada na manhã deste domingo. Com vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano, a Portuguesa Santista segue com 100% de aproveitamento e retomou a liderança. As outras duas partidas terminaram empatadas.

jogando no Ulrico Mursa, em Santos, a Portuguesa Santista marcou com Caio Mancha, duas vezes, e Diogo Carlos. Com nove pontos, lidera pelo saldo de gols, pois tem seis contra três da Ponte Preta, que também tem nove pontos. O São Caetano segue como único time sem pontuar, em 16º e último lugar.

As outras duas partidas terminaram empatadas por 1 a 1. No Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo, o Juventus fez com Bruno Moraes, mas Murilo empatou para o Primavera. O Juventus agora soma cinco pontos, dentro do G-8, em sétimo lugar. O Primavera perdeu o 100%, mas segue invicto, com sete pontos, em terceiro.

No Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista, o Taubaté foi quem abriu o placar diante do Monte Azul, com Romarinho. Mas no segundo tempo, Christian Eto’o evitou a derrota do time mandante. O Monte Azul somou seu primeiro ponto e aparece em 15º e penúltimo lugar. O Taubaté está em quinto, com cinco pontos.

Na primeira fase, os 16 participantes se enfrentam em turno único. Após 15 rodadas, os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois piores são rebaixados. Quartas de final, semifinais e finais serão disputadas em dois jogos e os finalistas garantem o acesso.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 3.ª RODADA:

SÁBADO

XV de Piracicaba 1 x 2 Ponte Preta

Oeste-SP 0 x 0 Rio Claro

Linense 3 x 2 Lemense

Velo Clube 3 x 2 Noroeste

Novorizontino 2 x 0 Comercial

DOMINGO

Portuguesa Santista 3 x 0 São Caetano

Juventus 1 x 1 Primavera

Monte Azul 1 x 1 Taubaté