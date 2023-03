A Portuguesa disputará um jogo de vida ou morte neste domingo, às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A vitória é obrigação para a Lusa tentar seguir na elite do futebol estadual.

A situação da Portuguesa é muito preocupante. A Lusa somou sete pontos e, com apenas uma vitória em todo o campeonato – por 3 a 0 frente ao Red Bull Bragantino. Já são oito jogos consecutivos sem vencer. Para permanecer na competição, terá que vencer, além de torcer por tropeços de Ferroviária (oito pontos) e Ituano (nove), que encaram, respectivamente, Inter de Limeira e Santos.

O Mirassol, por sua vez, já não tem mais pretensões na competição. Com 15 pontos, não tem mais chance de se classificar ou de ser rebaixado. Irá apenas cumprir tabela, o que pode dar uma esperança para a Portuguesa.

Na rodada passada, o Mirassol venceu o Santo André por 1 a 0 no Estádio Bruno José Daniel, na região do ABC. Já a Portuguesa ficou no 0 a 0 com o São Bento no Canindé.

No Mirassol, o técnico Ricardo Catalá não poderá contar com o volante Danielzinho, que foi expulso na rodada passada. Além dele, Lucas Ramon também está fora por causa do terceiro cartão amarelo.

Com isso, a briga pela posição no meio de campo ficou entre Zé Mateus e Flávio, com o segundo sendo favorito para sair jogando. Na lateral-direita, Luiz Gustavo pode ser o escolhido para ‘quebrar um galho’ no setor.

“Se observar pelo ponto de vista da pontuação, gostaríamos de ter mais pontos neste momento e de ter a oportunidade de continuar brigando pela classificação. Por outro lado, para uma equipe que recebeu 20 jogadores novos, que teve de se reconstruir principalmente durante a competição, acho que a nossa performance oscilou muito pouco e isso é um indicativo de que o trabalho é muito bom”, disse Ricardo Catalá.

Do outro lado, a Portuguesa vai ter que lidar com desfalques importantes. O lateral direito Pará, a voz da experiência do time, o zagueiro Bruno Leonardo e o volante Madison estão suspensos. O técnico Gilson Kleina fechou o treino e não revelou quem colocará no lugar.

Na defesa, o treinador deverá apostar em Patrick, que foi liberado pelo departamento médico, enquanto no meio de campo utilizará Gustavo Bochecha ou Diogo Marzagão, que retorna após cumprir suspensão, brigam por uma vaga entre os titulares. Do lado direito, Gilson Kleina terá que improvisar. Thallyson é o favorito, mas poderá também ir a campo com Hudson ou Tauã.

Gilson Kleina, que substituiu Mazola Júnior, espera que a Lusa cumpra bem o seu papel, independente dos outros resultados. “Sabemos que estamos em um momento delicado, onde só a vitória poderá nos salvar. Temos consciência da história da Portuguesa e faremos o possível para conquistar a vitória. A nossa parte precisamos fazer”, afirmou o treinador. Ele, particularmente, pode ir para sua terceira queda seguida. Em 2022 caiu com a Ponte Preta no Paulistão e depois com o Brusque na Série B do Brasileiro.