Ciclismo (Crédito: Divulgação/Prefeitura de Curitiba)

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) abriu as inscrições para o 33º Grande Prêmio Curitiba de Ciclismo, evento tradicional do ciclismo brasileiro que ocorre sempre em março, mês do aniversário da cidade.

Realizada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), com a parceria da Federação Paranaense de Ciclismo e a Confederação Brasileira de Ciclismo, a prova será realizada no dia 19 de março, um domingo, no Parque Náutico. As inscrições vão até 10 de março.

Serão 500 participantes entre atletas federados e não federados, de vários estados brasileiros. A prova tem como objetivos difundir a prática da atividade física e favorecer o intercâmbio esportivo e cultural, além de contar pontos para o ranking nacional categoria C e para o Campeonato Paranaense de Estrada.

“Além de abrir o calendário do ciclismo em Curitiba, esta prova presta homenagem ao aniversário da cidade, que em seus 330 anos está se tornando a capital nacional do esporte”, afirma Carlos Pijak Jr, secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

O circuito será feito somente dentro do Parque Náutico. A volta inteira no parque tem 5,2 km e a diferença das distâncias em cada prova específica será o maior ou menor número de voltas.

Todas as categorias e as distâncias estão listadas no regulamento do 33º Grande Prêmio Curitiba de Ciclismo, que pode ser acessado neste link.