Após a eliminação do Corinthians para o Ituano nas quartas de final do Paulistão, o presidente Duílio Monteiro Alves apareceu na zona mista para falar com a imprensa. Ele garantiu que a diretoria não pensa na demissão do treinador, que está tendo sua primeira experiência no cargo, e vê trabalho em ascensão.

“Tive a conversa (com Lázaro) que eu tive após cada jogo. São dois meses de trabalho. Estamos tristes, tá todo mundo acabado. Infelizmente em jogo eliminatório você não pode errar e não fizemos um bom primeiro tempo. Mas não existe a menor possibilidade de mudança. É um trabalho que vem evoluindo”, disse Duílio.

Ao ser questionado pela busca do clube por reforços, especialmente para um reserva para Renato Augusto, Duílio afirmou que o Corinthians trabalha com os pés no chão por contratações. Ele também confirmou que o meia Chrystian, destaque do São Bernardo, estava na Neo Química Arena neste domingo e deverá ser anunciado em breve.

“É difícil achar outro Renato. A gente está sempre aberto a melhorar, mas com calma e com pé no chão. Vamos ter muito tempo para trabalhar, mas agora é usar o tempo livre forçado para trabalhar. Hoje o Chrystian estava aqui e estamos trabalhando para reforçar a equipe”.

O presidente do Corinthians se recusou a falar sobre os recentes comentários negativos de jogadores sobre Vítor Pereira, ex-técnico do clube. “Sobre o técnico passado chega, né… O Fernando vem fazendo um bom trabalho, mas claro que depois de uma eliminação fica difícil defender isso. A dor é maior porque a expectativa cresceu pelo que o time apresentou nos últimos jogos. Sobre o outro técnico não quero nem ver nada.”