Menos de um mês após demitir o italiano Antonio Conte, o Tottenham novamente passa por mudanças na direção do time em tentativa de salvar a temporada. Nesta segunda-feira, em carta aberta à torcida, o presidente Daniel Levy fez um mea-culpa após a goleada vexatória de 6 a 1 diante do Newcastle e optou pela saída do treinador interino Cristian Stellini, e de sua comissão técnica.

Com a goleada, com cinco gols sofridos em somente 20 minutos, o Tottenham estacionou no quinto lugar, fora da zona de vaga à Liga dos Campeões da próxima temporada, e viu o Newcastle, seu concorrente direto, abrir seis pontos de vantagem.

“O desempenho de domingo contra o Newcastle foi totalmente inaceitável. Foi devastador ver. Podemos olhar para muitas razões pelas quais isso aconteceu e, embora eu, o Conselho, os treinadores e os jogadores devam assumir a responsabilidade coletiva, em última análise, a responsabilidade é minha”, afirmou Daniel Levy, presidente do clube, decepcionado com a apresentação do time.

“Cristian deixará sua função atual junto com sua comissão técnica. Cristian entrou em um momento difícil de nossa temporada e quero agradecê-lo pela maneira profissional com que ele e sua comissão técnica se comportaram durante um período tão desafiador. Desejamos felicidades a ele e sua equipe”, afirmou, ao anunciar a troca de comando.

Foram somente quatro partidas dirigidas por Cristian Stellini e o Tottenham ganhou somente do Brighton, por 2 a 1. Do mais, além da goleada sofrida diante do Newcastle, ainda perdeu em casa do Bournemouth, por 3 a 2, além de ter empatado com o Everton por 1 a 1.

“Ryan Mason assumirá as funções de treinador principal com efeito imediato. Ryan conhece bem o clube e os jogadores. Atualizaremos mais sobre sua comissão técnica no devido tempo. Encontrei-me com o Comitê de Jogadores hoje (segunda-feira), a equipe está determinada a se unir para garantir o final de temporada mais forte possível. Estamos todos claros que precisamos oferecer performances que ganhem seu incrível apoio”, falou aos torcedores.M