Vasco e Flamengo farão mais um ‘Clássico dos Milhões’, o terceiro da temporada, desta vez pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca. O clima é totalmente inverso ao do primeiro confronto. Desta vez, o time rubro-negro chega muito mais leve, enquanto o cruzmaltino vive abalo de confiança, tanto dentro de campo como com sua relação com a torcida. O clássico decisivo, em caráter e tira-teima, será realizado no domingo, às 18h, no Maracanã, no Rio.

No jogo de ida, os times fizeram um jogo disputado, mas com falhas cruciais para ambos os lados, que fizeram o placar ser bastante movimentado. O Flamengo, porém, errou menos e venceu por 3 a 2. Como tem melhor campanha, o Vasco, além de fazer este segundo jogo como mandante, joga por um empate no placar agregado. Ou seja, precisa de uma vitória simples para avançar à final, enquanto o Flamengo joga pelo empate ou uma nova vitória.

No primeiro jogo da semifinal, o time cruzmaltino chegou em melhor momento, pois já tinha batido o rival na Taça Guanabara, por 1 a 0, e ainda viu o adversário perder o título simbólico da fase para o Fluminense.

Agora, porém, a situação se inverteu, já que depois da vitória o Flamengo, que vinha enfrentando protestos da torcida, teve uma semana mais tranquila para trabalhar. O seu objetivo é consolidar a reação e eliminar o rival. No lado vascaíno, a derrota, apesar de falhas individuais, principalmente do zagueiro argentino Manuel Capasso, não foi o que realmente abalou o clima.

O choque maior aconteceu na quinta-feira, quando foi eliminado precocemente na segunda fase da Copa do Brasil. Após empatar sem gols, perdeu nos pênaltis por 6 a 5 dentro de São Januário. Pedro Raul, principal contratação do Vasco, poderia ter classificado o time, mas errou a cobrança decisiva, o terceiro da temporada. A torcida, que já tinha demonstrado insatisfação com o aumento no preço dos ingressos, não poupou críticas após o apito final. O principal alvo foi justamente o camisa 9.

Apesar dos tropeços do Vasco, o técnico Maurício Barbieri não deve mudar muito o time, indicando que deve se concentrar em recuperar o emocional dos jogadores. O desgaste físico, porém, pode ser levado em consideração para eventuais alterações. Recuperado de lesão, o zagueiro Miranda, que entrou contra o ABC, pode voltar ao time titular no lugar de Capasso.

No primeiro clássico, Barbieri surpreendeu com a entrada de Galarza no time titular, o que gerou críticas da torcida. Assim, Marlon Gomes pode ser mantido entre os titulares ou Rodrigo pode ser escolhido para reforçar a marcação no setor.

Barbieri lamentou o desgaste físico e pediu para o time esquecer a eliminação e focar no clássico. “Estamos vindo de uma sequência de decisões e isso contribui para o desgaste. O mais importante é como vamos reagir. Não podemos fazer mais nada sobre o que aconteceu na Copa do Brasil. Assim como no primeiro jogo contra o Flamengo, a ideia é equilibrar e dar menos oportunidades para eles. Agora é virar a chave, a temporada é assim. Infelizmente a gente não controla. Temos que nos preparar e pensar em vencer.”

Já o Flamengo e, principalmente, o técnico Vítor Pereira, viveu dias mais tranquilos após uma série de tropeços. O treinador português, porém, tem um novo problema para montar o time. O lateral-direito Matheuzinho, que saiu lesionado no clássico, teve uma fratura na perna e está fora. Apesar de Wesley, de 19 anos, ser opção, há a chance de improvisar Everton Cebolinha ou Matheus França. O escolhido jogará como ala, já que a formação com três zagueiros deve ser mantida.

Mas também há boas notícias. O volante Gerson, suspenso no primeiro jogo, volta e disputa com Thiago Maia e Vidal duas vagas. Há ainda expectativa para o retorno do lateral-esquerdo Filipe Luís e dos zagueiros Léo Pereira e David Luiz.

Vítor Pereira se esquivou de colocar o Flamengo como favorito e garantiu que o time não jogará pelo empate. “O favoritismo é um conceito teórico que se prova dentro de campo. Nós não vamos entrar para empatar, nós vamos entrar para pressionar o Vasco. É uma equipe bem treinada, com bons jogadores, mas nós vamos com a intenção de jogar o nosso jogo.”