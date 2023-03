O Cruzeiro tenta provar que tem muito a render ainda nesta temporada. O time celeste, pressionado pela campanha apenas regular no Campeonato Mineiro, enfrenta o América neste sábado, às 16h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela partida de ida da semifinal.

A insatisfação dos torcedores fez com que Ronaldo Nazário, o Fenômeno, fosse a público para novamente falar sobre a nova realidade do clube. O presidente não prometeu reforços de peso, mas garantiu que o time não lutará contra o rebaixamento no Brasileirão.

O foco, no entanto, neste primeiro momento, é no Estadual. O time teve a terceira melhor campanha e, por isso, enfrentará o América, que foi vice-líder e ainda está invicto na competição. Os comandados de Vagner Mancini só ficaram atrás do Atlético.

Os dois rivais já se enfrentam na terceira rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, com triunfo do time alviverde por 1 a 0. O duelo aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Do lado do Cruzeiro, Paulo Pezzolano segue convivendo com lesões. São muitos jogadores contundidos, dentre eles: Daniel Jr, que sofreu uma pancada contra a Caldense, e Rafael Bilu, com uma lesão muscular na coxa esquerda. Também estão no DM: Neris, Wesley Gasolina e Fernando Henrique.

A surpresa na lista de relacionados é Walisson. Afastado por indisciplina, o volante foi chamado por Pezzolano e, inclusive, pode aparecer entre os titulares, justamente pela lesão de Daniel Jr. “Sabemos o que temos que melhorar, mas uma coisa é falar e outra é fazer. Temos dois jogos pela frente e precisamos passar. É uma equipe muito dura, mas precisamos vencer”, disse o treinador.

Do outro lado, no América, Nino Paraíba retorna após cumprir suspensão automática e deve reassumir a titularidade na lateral direita no lugar de Arthur. O técnico Vagner Mancini testou ainda outras mudanças, as principais no ataque, com as entradas de Felipe Azevedo e Aloísio.

“No Estadual, você enfrenta equipes de diferentes níveis. O América vem melhorando jogo a jogo. Muitas vezes, você analisa jogos de maneira ampla, em situações diferentes. Vejo, hoje, o América mais forte que no último jogo e mais equilibrado para o próximo jogo”, afirmou Vagner Mancini.