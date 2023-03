Após o amargo vice na Taça Guanabara, o Flamengo inicia o mata-mata do Campeonato Carioca em nova tentativa de afastar a má fase. O adversário da ida das semifinais será o Vasco, que chega em melhor momento. O “Clássico dos Milhões” será disputado nesta segunda-feira, às 21h10, no Maracanã, no Rio.

A segurança vem sendo tema de grande preocupação das autoridades. No último duelo em campo, fora dele, um torcedor morreu após confronto entre as torcidas organizadas e outros ficaram feridos. Houve até mesmo discussão para que os clássicos passassem a ser realizados com torcida única, a exemplo do estado de São Paulo e de outros jogos de alto risco, como Athletico-PR x Coritiba. Entretanto, após reunião com os envolvidos, o governador fluminense Cláudio Castro descartou a possibilidade.

O Flamengo foi derrotado pelo Vasco, por 1 a 0, na penúltima rodada da Taça Guanabara, com golaço de Puma Rodríguez. Depois, ainda perdeu por 2 a 1, de virada, para o Fluminense, o que o deixou em terceiro lugar com 23 pontos, mesma pontuação do time vascaíno, que terminou em segundo por ter melhor saldo de gols: 14 a 13.

Como ficou à frente na tabela, o Vasco, além de realizar a segunda partida como mandante, também tem a vantagem do empate no placar agregado. O jogo de volta será realizado no próximo domingo (19), às 16h, novamente no Maracanã.

Após as derrotas nos clássicos, o Flamengo chega muito pressionado. A derrota para o Fluminense, por 2 a 1 de virada, na decisão da Taça Guanabara parece ter sido a gota d’água. A torcida vem fazendo protestos nos últimos dias contra jogadores, diretoria e o técnico Vítor Pereira. Xingamentos, faixas e até pipoca foram levados nas manifestações.

Desta vez, Vítor Pereira terá retornos importantes. O volante Thiago Maia, que torceu o tornozelo no clássico com o próprio Vasco, está recuperado. O atacante Pedro também melhorou de dores na coxa e vai para o jogo.

Poupados contra o Fluminense, também voltam o zagueiro Fabrício Bruno e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas. Por outro lado, não contará com Gerson, suspenso. Resta saber se, assim como fez com o Fluminense, o comandante português fará ou não mudanças inesperadas.

Vítor Pereira afirmou que entende a pressão da torcida, mas confia que o Flamengo chegará forte para esta disputa. “Eu compreendo a torcida. Porque, como eu, se frustram e é difícil explicar. Mas agora temos uma semifinal e estamos convictos que vamos chegar forte para disputar o Carioca.”

De outro lado, o técnico Maurício Barbieri não deve inventar na escalação e manterá a base que vem produzindo bons resultados. Apesar disso, a torcida não gostou muito da atuação vascaína na última vitória, por 2 a 0, diante do Bangu, mas relevou por conta dos últimos resultados e também pela sequência de jogos importantes.

O zagueiro Miranda, que sofreu entorse no tornozelo, não tem previsão de retorno. Assim, o argentino Manuel Capasso segue como titular. Poupados diante do Bangu por estarem pendurados com dois cartões amarelos, o zagueiro Léo e o lateral-esquerdo Lucas Piton voltam, respectivamente, nas vagas de Anderson Conceição e Paulo Victor.

No meio-campo, Alex Teixeira vem jogando bem e deve levar a melhor na disputa com Nenê, que tem entrado todo segundo tempo. Erick Marcus, Rodrigo e Marlon Gomes são nomes que disputam uma vaga no setor. Se Barbieri optar por um time mais ofensivo, escolherá Erick ou Marlon. Se quiser focar na marcação, optará por Rodrigo.

Ciente do bom momento, Barbieri avaliou que agora o Flamengo respeita mais o Vasco e afirmou que não quer usar a vantagem do empate nas semifinais. “Tenho certeza que eles (Flamengo) têm muito mais respeito por nós do que no início da temporada. A ideia é que seja um grande espetáculo, e da minha parte quero sair vitorioso. Vamos trabalhar para fazer dois grandes jogos e não precisar dessa vantagem.”