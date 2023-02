A vida de Vítor Pereira não está nada fácil no Flamengo. Desde a sua chegada conturbada, o técnico português perdeu a chance de conquistar dois títulos: a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e passou vexame no Mundial de Clubes em Marrocos, sendo eliminado pelo Al-Hilal-SAU e ficando com o terceiro lugar de consolação. Na Recopa, outra derrota no jogo de ida para o Independiente Del Valle-EQU por 1 a 0 nesta semana.

Pressionado, o técnico optou por preservar os titulares para o jogo de volta da Recopa e decidiu por escalar somente reservas para o duelo contra o grande rival Botafogo, vice-líder da Taça Guanabara. Com o estádio Nilton Santos passando por reformas, o Botafogo, na condição de mandante, decidiu por mandar o clássico para o estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 18h, pela nona rodada do Estadual.

Com foco total na Recopa, o treinador português crê na virada do Flamengo para levar o título: “A Recopa está em aberto. Estou convencido que em nossa casa, vamos reverter o resultado”, disse o português em tom otimista.

A partida de volta da Recopa acontecerá na terça-feira (28), às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio. Para levantar a taça, o Flamengo vai precisar vencer o rival equatoriano por dois gols de diferença. Como em toda competição da Conmebol, a Recopa não terá o critério de gol fora, sendo assim, caso o time brasileiro repita o placar do jogo da ida, a partida irá para a prorrogação. Persistindo o empate, a disputa vai para a decisão de pênaltis.

Revezando entre time misto, sub-20 e titulares, o Flamengo lidera a competição com 20 pontos e ainda está invicto. O time da Gávea tem apenas dois empates e vem de quatro vitórias seguidas. A última aconteceu sobre o Resende, por 2 a 0, fora de casa, em jogo atrasado da sétima rodada.

Já o Botafogo, impulsionado pela sua SAF, quer retomar o protagonismo no estado do Rio de Janeiro. O time de General Severiano vem de derrota para o Vasco, por 2 a 0, em jogo atrasado ainda da terceira rodada. Resultado que não mexeu com o time na tabela, já que segue como vice-líder com 16 pontos ganhos.

Sob pressão da torcida, Vítor Pereira optou por levar somente os reservas para Brasília. O treinador deve optar por uma formação com três zagueiros, algo que ensaiou timidamente quando estava no Corinthians. A trinca de zagueiros seria formada por Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton. E com dois volantes de marcação, Igor Jesus e Erick Pulgar. Do time reserva, o treinador não poderá contar com o lateral direito Wesley, que está no departamento médico.

Do outro lado, o técnico Luís Castro está tranquilo, porém, tem desfalques e dúvidas no Botafogo. Começando pelos suspensos, o zagueiro Adryelson e o lateral direito Rafael foram expulsos contra o Vasco e estão fora. Assim como o zagueiro Philipe Sampaio, que sofreu uma síncope (desmaio) no clássico e se recupera bem. A dúvida ficou por conta do zagueiro argentino Victor Cuesta, que será reavaliado horas antes da partida. Caso seja vetado, Segovia aparece como provável substituto, enquanto na lateral direita, Daniel Borges deve assumir a vaga. No mais, Marçal, Patrick e Carlos Alberto voltam a ficar à disposição de Luís Castro.

Experiente, o zagueiro Victor Cuesta comentou sobre o time reserva do Flamengo: “A gente sabe que eles têm três times muito fortes. Não faz diferença. Vamos dar o nosso melhor e nos preparar para fazer um grande jogo”, afirmou o defensor.