“Nosso maior objetivo é a Liga dos Campeões. É como a Copa do Mundo, quem errar menos vai mais longe na competição”. A frase de Neymar revela que o Paris Saint-Germain mantém sua obsessão na Europa e, ao mesmo tempo, entra pressionado a fazer um grande jogo nesta terça-feira, diante do Bayern de Munique, no Parque dos Príncipes (17 horas de Brasília), para levar vantagem ao duelo de volta, dia 8 de março, na Alemanha. Com o brasileiro cobrado, o time devendo futebol no ano e em momento delicado, o medo do naufrágio precoce mais uma vez paira sobre os franceses em um mata-mata.

A pressão é tão grande que Mbappé teve o retorno abreviado. Foi relacionado, mas deve começar no banco. A definição ocorre nesta terça-feira em conversa da comissão técnica com o atacante e com os médicos. Messi, recuperado de dores na coxa, também vai para o sacrifício. Tudo para dar suporte a Neymar na frente em busca de uma vitória e de redenção do ano.

O PSG vive um ano de 2023 “estranho”. Das 12 partidas disputadas – 11 oficiais, mais um amistoso com combinado árabe -, ganhou somente a metade, em grande parte de rivais inexpressivos, casos de Cháteauroux, Angers e Pays de Cassel. Quando o rival era de um pouco mais de qualidade, sofreu derrotas para Lens, Rennes, Olympique de Marselha, Monaco.

Dar uma resposta às críticas diante de um rival invicto, com 100% de aproveitamento e média de três gols marcados por jogo virou questão de honra ao PSG. Sobretudo para Neymar, alvo das cobranças e possivelmente colocado à venda ao término da temporada. Ele já não estava nos planos na largada desta jornada, mas fez valer uma cláusula para renovação automática do contrato.

“Se analisarmos todos os resultados e as estatísticas, podemos pensar que eles são os favoritos. Mas é um jogo da Liga dos Campeões e os meus jogadores têm experiência para enfrentar este tipo de duelo”, disse o técnico Christophe Galtier, admitindo que a fase do PSG ainda não o satisfaz. “O Bayern passou por um momento ruim depois da Copa do Mundo, mas já se recuperou. Nós, ainda não, por motivos diversos, mas nesta terça-feira terei um elenco mais completo do que nos jogos anteriores.”

A confiança de redenção de Galtier é compartilhada por Neymar, que após bater boca com um diretor do clube no sábado, adotou um discurso de volta por cima e assumiu a responsabilidade para acabar com a campanha perfeita dos alemães.

“Me sinto muito bem física e mentalmente. Algumas partidas são mais complicadas do que outras, há jogos em que não se pode fazer tudo. Mas confio em mim e na equipe. Conheço minhas habilidades e minhas qualidades”, disse Neymar. “Nos preparamos para esse choque, sabemos que não será fácil, mas temos um grande plantel para fazer um grande jogo”, afirmou.

Contratado do Barcelona para fazer o PSG desencantar na Liga dos Campeões, Neymar já amargou cinco decepções com a equipe nos mata-matas da competição. A mais dolorosa foi a derrota na final diante do mesmo Bayern, com revés de 1 a 0 na decisão de 2019/20 em Lisboa. Já havia caído na semifinal há dois anos diante do Manchester City e ano passado frustrou a torcida ainda nas oitavas, diante do Real Madrid. Nos dois primeiros anos, o time francês também ficou nas oitavas, contra Real (2017/18) e Manchester United (2018/19). Em sua “ultima chance”, ele espera apagar o passado ruim.

“Cada jogo tem sua história. Adoro jogar esses grandes jogos, contra grandes jogadores, grandes clubes. É nesses momentos que os grandes jogadores mais brilham. Não será um jogo fácil porque o Bayern de Munique tem jogadores de grande qualidade. Estamos passando por dificuldades mas temos muita qualidade e conhecemos nosso potencial.”

Quem também busca reação diante do Bayern de Munique é o argentino Messi. Na carreira, o astro enfrentou o time bávaro em quatro mata-matas da Liga dos Campeões e, apesar dos quatro gols, saiu derrotado em três deles. Ainda com a camisa do Barcelona, perdeu nas quartas de 2008/09 (0 a 4 e 1 a 1) e de 2019/20, na qual amargou humilhação com 8 a 2 na ida e nem atuou na volta, além das semifinais de 2012/13 (0 a 4 e 0 a 3). O único triunfo foi em 2014/15 (3 a 0 na Espanha e revés de 3 a 2 na Alemanha).

O Bayern ainda não terá o retorno do atacante Sadio Mané, recuperando-se de contusão e sendo preparado para o embate de volta, mas aposta em seu poderoso ataque para fazer um a grande partida na França.

O time vem embalado por três vitórias seguidas, nas quais anotou impressionantes 1 gols após começo ruim de ano. E empolgado pelas visitas da primeira fase da Liga dos Campeões, onde ganhou de Inter de Milão (2 a 0), Viktoria Polzen (4 a 2) e Barcelona (3 a 0). Julian Nagelsmann quer seu time fatal cons contragolpes.

MILAN DE VOLTA ÀS OITAVAS

No outro jogo do dia, também às 17 horas de Brasília, o Milan recebe o Tottenham disposto a fazer um bom resultado em casa para ter vantagem na Inglaterra. Depois de nove anos de ausência, o time rossonero está de volta ao mata-mata da competição, e o técnico Stefano Pioli espera, enfim, desencantar contra os ingleses.

Até hoje, as equipes se encararam quatro vezes em mata-matas da Europa e jamais os italianos celebraram um triunfo. Nas semifinais da Copa da Uefa de 1971/72, derrota fora por 2 a 1 e empate por 1 a 1 em casa. Depois de 40 anos, o reencontro, desta vez nas oitavas da Liga dos Campeões de 2010/11. A equipe amargou um frustrante tropeço de 1 a 0 na Itália e caiu com 0 a 0 em Londres.