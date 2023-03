Com gols de Mbappé e Messi, o PSG sofreu um pouco, mas bateu o Nantes por 4 a 2, neste sábado, em casa, pela 26ª rodada do Campeonato Francês.

O resultado faz o time de Paris aumentar para 11 pontos a vantagem na liderança do campeonato. Chegou aos 63 pontos, contra 52 do Olympique, que tem um jogo a menos (enfrenta o Rennes no domingo).

O gol de Mbappé, nos acréscimos, foi o de número 201 com a camisa do PSG. O francês se tornou agora o maior artilheiro do clube passando o uruguaio Cavani.

A vitória ainda deu um respiro para o time francês, que na quarta-feira tem uma decisão contra o Bayern pelo duelo de volta da Liga dos Campeões, em Munique. Isso porque vai precisar vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final (jogo de ida os alemães ganharam por 1 a 0). Pelo Francês, o PSG volta a jogar no sábado contra o Stade Brestois. Já o Nantes recebe o Nice, no domingo.

Messi abriu o placar ao ser mais rápido que a zaga rival e chutar, de dentro da área, aos 12. O time anfitrião ampliou cinco minutos depois com um gol contra de Hadjam.

Mas o que parecia um passeio virou um susto. Aos 31, o goleiro Donnaruma aceitou um chute cruzado de Blas. E, sete minutos depois, Ganago completou, de costas, uma cobrança de escanteio e empatou.

O PSG continuou dominando, mas sempre preso à dupla Mbappé e Messi, que acabou parando muitas vezes na marcação. O terceiro gol saiu quando o atacante francês dominou da entrada da área e cruzou na cabeça de Danilo, aos 15 da etapa final. Aos 47, Mbappé recebeu na marca do pênalti, girou e ampliou.

Lesionado, o atacante brasileiro Neymar acompanhou o duelo das tribunas do estádio. Outro resultado deste sábado: Lens 1 x 1 Lile.