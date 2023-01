O Paris Saint-Germain conheceu a sua segunda derrota nos últimos cinco jogos disputados no Campeonato Francês ao ser surpreendido pelo Rennes, por 1 a 0, neste domingo, no Roazhon Park, pela 19ª rodada, sem um jogo sem brilho do trio: Messi, Neymar e Mbappé (o francês entrou apenas no segundo tempo).

Apesar da derrota, o PSG segue na liderança isolada no campeonato, com 47 pontos, três a mais do que o Lens, em segundo. O Rennes, por sua vez, é o quinto, com os mesmos 37 do Monaco, em quarto.

Com o francês Mbappé no banco de reservas, o trio formado por Neymar, Messi e Ekitike não teve uma exibição tão vistosa, apesar de ter 63% de posse de bola. O Rennes fez páreo duro e também criou boas oportunidades de gol, mas o zero acabou não saindo do placar dos primeiros 45 minutos.

O goleiro Donnarumma, inclusive, foi um dos destaques da partida. Logo de cara, fez duas defesas em tentativas de Kalimuendo para impedir que o Rennes saísse na frente. O PSG respondeu com Messi, que arriscou de longe. A bola passou por cima do gol.

O embate entre Kalimuendo e Donnarumma continuou durante todo o primeiro tempo. O atacante saiu de frente para o gol e chutou chapado. O goleiro do PSG foi buscar para salvar mais uma. Mas a principal defesa foi aos 38 minutos, quando pegou um arremate de Truffert.

O PSG voltou para o segundo tempo disposto a tirar o zero do placar e criou boa oportunidade aos dois minutos. Vitinha achou Sérgio Ramos livre na direita. Ele cruzou para Danilo Pereira. Na pequena área, o zagueiro vê Mandanda protagonizar um milagre.

Notando a dificuldade do seu time em criar, o técnico Christophe Galtier colocou Mbappé em campo. O francês entrou em campo sob aplausos dos torcedores, mas foi o Rennes quem acabou abrindo o marcador. Aos 19 minutos, Truffert passou como quis por Hakimi e achou Traoré dentro da área. O lateral soltou o pé para fazer 1 a 0.

Atrás do placar, o PSG montou um blitz no campo ofensivo, mas Mandanda garantiu a vitória do Rennes, não antes de uma discussão entre Neymar e Traoré. Irritado, o brasileiro tentou o que pôde no fim, mas não evitou o revés.

Mais sete jogos foram realizados neste domingo no Francês, com destaque para o Monaco (4º), que goleou o Ajaccio (18º) por 7 a 1, com três gols de Ben Yedder. O Lille (6º) também venceu com placar expressivo. Fez 5 a 1 no Troyes (14º).

O Nantes (13º), por sua vez, fez 3 a 0 no Montpellier (15º), enquanto o Clermont (8º) bateu o Angers (20º) por 2 a 1. Os outros dois jogos terminaram empatados. Toulouse (12º) ficou no 1 a 1 com o Brest (17º) e Strasbourg (16º) e Nice (10º) não saíram do 0 a 0.